Vanessa Incontrada marito e figlio: chi sono Rossano Laurini e Isal

Vanessa Incontrada è legata ormai da tempo all’imprenditore toscano Rossano Laurini. I due si sono conosciuti in tempi non sospetti, quando entrambi erano coinvolti in altre relazioni amorose. Nonostante il chiacchierato e repentino avvicinamento, adesso Vanessa Incontrada e Rossano Laurini sono marito e moglie, e insieme al figlio Isàl formano una bellissima famiglia.

Chi è Rossano Laurini, il marito di Vanessa Incontrada

Rossano Laurini è un imprenditore toscano, direttore artistico di diversi locali a Follonica (Gr). Classe 1970, è conosciuto anche per essere il marito della showgirl Vanessa Incontrada.

In gioventù si è laureato presso l’Università di Palermo “Younipa”, e ha sempre coltivato le proprie passioni. Dallo sport, come il nuoto, lo sci e la corsa, agli animali. Nella sua vita infatti ci sono due amici a quattro zampe: i cani Zelig e Tokyo.

La storia d’amore con la showgirl

È proprio in una delle discoteche di Rossano Laurini che l’attrice e il futuro marito si incontrano per la prima volta.

Lui 36 anni, lei 28, sono però entrambi legati ad altre persone. Rossano Laurini infatti in quel periodo è sposato con Chiara Palmieri, amica della showgirl di origini spagnole. Mentre Vanessa Incontrada frequenta Andrea Palmieri.

Rossano Laurini, nonostante il colpo di fulmine, resta con la moglie Chiara Palmieri per ben 12 anni, e con lei ha la figlia Diletta. Tuttavia, quando il matrimonio è già incrinato, scopre di provare qualcosa per l’amica della moglie.

Tra Vanessa Incontrada e Chiara Palmieri, quando la relazione inizia, per ovvi motivi però i rapporti si allentano.

“Lei ha semplicemente detto che le dispiaceva tanto per quello che era successo – racconta Chiara Palmieri -. Si era allontanata da me. Con tutto il rispetto e senza creare inutili polemiche dico solo che, se veramente ci tieni a un’amica, quando ti accorgi di esserti innamorata di suo marito ti allontani da lui, non da lei!“.

La giovane Incontrada, spesso accusata di aver rubato il marito all’amica, si difende dicendo: “Io sono arrivata nel momento in cui si era già sgretolato tutto… Non ho rubato nessuno. Quando succedono queste cose c’è già una frattura. L’amore non si ruba.”

Chi è Isàl, il figlio di Vanessa Incontrada

Isàl è il secondo figlio di Vanessa Incontrada, l’unico – per ora – avuto con l’imprenditore e marito Rossano Laurini.

Isàl, nato nel 2008, oggi ha 13 anni e ha con la mamma showgirl un rapporto speciale. Tra i due c’è un dialogo sempre franco e intenso, che fa sì che difficilmente l’uno voglia separarsi dall’altra. Specialmente dopo il primo lockdown, è stata proprio l’attrice spagnola a dichiarare quanto le fosse costato staccarsi dal figlio per tornare a lavoro.

In un’intervista rilasciata a Il Corriere dell’Umbria, Vanessa Incontrada ha rivelato di aver parlato apertamente anche di sesso con Isàl, e di non aver mai glissato su nessun argomento.

D’altronde anche il ragazzino è molto affezionato a lei. Per lo scorso compleanno, infatti, ha dedicato alla madre una lettera che ha fatto commuovere il web.

Vanessa Incontrada e l’annuncio ai suoi fan: “La famiglia si allarga”

La famiglia di Vanessa Incontrada si allarga ancora di più. È stata lei stessa ad annunciarlo con una foto social, dove ha presentato ai suoi fan due nuovi cuccioli di cane, Tokyo e Zelig. La conduttrice di Striscia la notizia, infatti, ha deciso di adottare due dolcissimi cuccioli di Golden Retriever dopo l’arrivo della cagnolina Gina.

Con i fan ha condiviso insieme allo scatto l’emoticon di un fiocco azzurro, senza nascondere tutta la sua emozione per questo nuovo arrivo.