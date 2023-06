Chi è Claudio Bisio: studi, carriera, film, moglie, figli

Claudio Bisio è un attore, comico e conduttore televisivo italiano, noto in tv per la conduzione di Zelig assieme a Vanessa Incontrada

Chi è Claudio Bisio

Claudio Bisio, nato il 19 marzo 1957 a Novi Ligure, ha 66 anni ed è sposato con la moglie Sandra da diversi anni. Dopo aver fatto il militare a Macomer (provincia di Nuoro) si iscrive alla Facoltà di scienze agrarie di Milano, che però dopo due anni decide di lasciare per intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo. Successivamente, quindi, comincia a frequentare la Civica scuola d’arte drammatica, del Piccolo Teatro di Milano, dove si diploma nel 1981.

Film famosi di Bisio

Claudio Bisio è stato protagonista di diversi film famosi. Nel 2010, per esempio, è protagonista dei film Benvenuti al sud di Luca Miniero e di Maschi contro femmine. Nel 2011 di grande successo, invece, sono stati altri due film: Benvenuti al Nord e Femmine contro maschi parte 2, uscito nelle sale il 4 febbraio 2011.

Doppiatore

Bisio ha lavorato in alcune occasioni anche come doppiatore, infatti ha prestato la sua voce nei film d’animazione: Atlantis (2001) L’era glaciale (2002) e il suo sequel, e il politicamente scorretto Terkel (2006).

Matrimonio e figli

La coppia formata da Claudio Bisio e Sandra Bonzi si è sposata il 23 agosto 2003, in Toscana, nel paese di Barberino Val D’Elsa, con una cerimonia molto riservata. La coppia ha avuto due figli: Alice nata nel 1996 e Federico nato nel 1998.