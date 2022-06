Fabrizio Corona si sposa con Sara Barbieri: chi è la futura moglie

Fabrizio Corona si sposa con Sara Barbieri: l’annuncio è arrivato direttamente dall’ex re dei paparazzi in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. Nonostante la differenza di età, i due si amano e stanno bene insieme.

Fabrizio Corona si sposa con Sara Barbieri

Fabrizio Corona ha deciso ed annunciato di sposarsi. Il matrimonio sarà a settembre 2022 con Sara Barbieri. “Perché sposarla? Perché do un valore più alto alle nozze, altrimenti non avrebbe senso.

Io sono pure nullatenente. Sono un buon partito. Non sulla carta”.

“Da un anno stiamo insieme e conviviamo, io, lei e Carlos (il figlio di Corona avuto con Nina Moric, ndr)”, racconta l’ex paparazzo dei vip a Chi. “Sara è importante, è diversa, sì, lei è una storia importante”. Il racconto di Corona continua: “Questa che ho con lei è sicuramente una delle storie più belle che ho mai vissuto nella mia vita. Ho progetti seri con Sara.

Farei anche un figlio”. E infine: “Io Sara la sposo, noi due ci sposiamo. Arrivato poi a questa età ha un significato un po’ più alto, altrimenti sposarsi non significherebbe nulla, specie per uno come me che è nullatenente”.

Chi è la futura moglie

Sara Barbieri è una classe 2000 ed è originaria di Firenze. Non ci sono molte notizie su di lei ma si sa che è una modella affermata e di successo.

Ha collaborato per diverse campagne pubblicitarie, ed ha posato con case di moda importanti come Dolce e Gabbana e Brosway. Nonostante la differenza di età con Corona, i due presto si sposeranno dopo essersi conosciuti diversi mesi fa a un evento mondano.

Corona ha parlato così di lei: “È vero sono più grande di lei di 26 anni, ma Sara non è una bambina, è la persona con l’anima e l’intelligenza più profonde che abbia mai incontrato”. Parole che evidenziano la stima ma anche il rapporto profondo tra i due.

