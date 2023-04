Leggera, l’ultimo singolo di Levante: testo e video

Il 2023 sta mostrando una produzione invidiabile a livello musicale. Il panorama canoro italiano regala così un’altra perla grazie a Levante che presenta Leggera, il nuovo singolo dell’artista siciliana. In circa 24 ore le visualizzazioni su YouTube hanno superato le 12.000.

Leggera, il testo dell’ultimo singolo di Levante

Tra la fine di Marzo e l’inizio di Aprile arriva il nuovo singolo di Levante, nome d’arte di Claudia Lagona, che presenta un’altra versione di se stessa con Leggera. La cantautrice classe ’87 torna a raccontarsi con un testo sì “leggero” ma non scontato, che tratta di quattro ragazze diverse. Combattendo tra paure, insicurezze e desideri, cercano di farsi spazio in un mondo che corre.

La canzone, inserita come colonna sonora nel film Romantiche di Pilar Fogliati, si presenta con una base acustica e in maniera molto delicata. La creazione della 35enne fa parte del suo ultimo album, dal titolo Opera futura.

Di seguito il testo del brano:

Fino a qui mi sembra bene

Ho perdonato il mio nome, ritrovato l’umore

Pronunciato tutte le parole

Ora che non fa più male

Abbandonarsi alla vita, che vita la vita

Fa sperare che non sia finita mai

Ho l’anima così leggera

Che non mi sembra vero di volare alto

Sotto i piedi ho ancora tanto cielo, ancora

Domino le mie paure

Quando la musica è forte fa sparire la notte

Chissà dove il mondo va a finire

Agito le braccia e il corpo

Mi muovo dentro lo spazio senza tempo io ballo

Non ho tempo ma ballo

Balla, ballerina

Ho l’anima così leggera

Che non mi sembra vero di volare alto

Sotto i piedi ho ancora tanto cielo, ancora

Anima così leggera

Che non mi ferma niente

Non mi serve il vento per andare oltre

Superarmi ancora e ancora

Ma quanti sogni servono a distinguere l’amore?

Quanti sogni servono a salvarsi da un dolore?

Quanti sogni servono a sentir di meritare?

Quanti sogni servono a volare, volare?

Anima così sincera

Che non ti sembra vero quanto volo in alto

Sotto i piedi ho ancora questo cielo, ancora

Questo cielo ancora

LEGGI ANCHE: Coca zero, ultimo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari: testo e video.

Il video della canzone