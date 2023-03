Valeria Marini concorrente al Cantante Mascherato? La showgirl smentisce: “Ero in Spagna”

Valeria Marini è una concorrente de Il Cantante Mascherato 2023? Secondo alcune voci di corridoio, la showgirl è una dei misteriosi artisti in costume della quarta edizione del programma. Pressata a La vita in diretta, la soubrette smentisce: “Ero in Spagna”.

Valeria Marini è davvero una concorrente de Il Cantante Mascherato 2023?

Il pubblico italiano continua a scervellarsi per scoprire l’identità dei tanti artisti in costume de Il Cantante Mascherato 2023. Sono già tre le maschere eliminate dall’amato programma di Milly Carlucci: sotto al Cigno si nascondevano Sandra Milo e Antonio Mezzancella, la Rosa non era altri che Valeria Fabrizi, mentre i Colombi erano in realtà Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Ora gli occhi sono puntati sulla Stella, che secondo gli investigatori in studio ed una grossa fetta del web potrebbe nascondere nientemeno che Valeria Marini.

La smentita della showgirl: “Non partecipo, ero in Spagna fino a pochi giorni fa”

La diva ha parlato del programma durante un’ospitata a La vita in diretta. Il conduttore Alberto Matano ha messo pressione a Valeria, chiedendole lumi sulle tante voci che la vogliono tra i concorrenti de Il Cantante Mascherato: “Sei stata tirata in ballo durante la diretta. Sai che qualcuno degli investigatori ha detto che sotto la stella potresti esserci tu. Quest’anno non mi hanno tirato in ballo, ma l’anno scorso sì. Durante una cena ho ricevuto decine di messaggi ‘sei tu sotto la maschera diccelo’. Però in quel caso non c’ero davvero. Tu invece Valeria cosa puoi dirci. E non depistarci dicendo che eri in Spagna, anche Cristiano Malgioglio diceva che era a Istanbul”.

Valeria Marini non si è lasciata sfuggire nulla e ha anzi smentito le indiscrezioni: starà dicendo la verità? “Sì ho visto, ma non sono io.” -spiega la showgirl- “Perché ero a Madrid fino a pochi giorni fa. Ho visto la trasmissione su RaiPlay. Devo fare i miei complimenti a Milly per il programma. Se sto facendo un depistaggio come quando Malgioglio ha detto che era in Turchia? No no, non mettiamo sempre in mezzo Cristiano, io ero davvero in Spagna nei giorni scorsi. Sto facendo avanti e indietro dalla Spagna, ma mi sarebbe piaciuto partecipare a Il cantante mascherato. Dei messaggi sono arrivati anche a me a dire il vero. Però non ci sono, perché sto facendo un’altra cosa in questo periodo. Sì mi hanno detto che mi hanno nominata con la stella. Perché c’è una maschera che si chiama stella. Avranno fatto l’abbinamento tra stella e stellare credo”.