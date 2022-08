Giacobazzi a Faenza il 30 agosto al Teatro Masini e poi in tv su Italia 1

Giacobazzi a Faenza il 30 agosto al Teatro Masini: il comico porterà uno spettacolo con i suoi famosi monologhi che saranno riprese dalla telecamere di Italia 1 che poi manderà uno speciale in onda prossimamente.

Giacobazzi a Faenza il 30 agosto al Teatro Masini

Il comico Giuseppe Giacobazzi martedì 30 agosto è di scena alle ore 20.30 al Teatro Masini di Faenza con l’evento dal titolo ‘Giacobazzi Gran Varietà’.

“Quando mi è stato offerto il teatro Masini per le riprese dello show -ha detto Giuseppe Giacobazzi– non ho avuto dubbi; Faenza è un po’ la mia seconda casa: tante le serate fatte fin dagli inizi della mia carriera, tanti amici, oltre al mio manager e la bellezza del teatro Masini è indubbia e credo meriti una bella vetrina televisiva”.

In tv su Italia 1 lo spettacolo del comico romagnolo

La serata del 30 agosto sarà ripresa dalle telecamere e trasmessa su Italia Uno il prossimo 22 dicembre: si tratterà di un vero e proprio show comico, con Giacobazzi che si esibirà in monologhi inediti e in alcuni dei pezzi storici che lo hanno reso celebre.

Ruggero Sintoni, co-direttore artistico di Accademia Perduta e del Teatro Masini aggiunge “siamo orgogliosi che il Teatro Masini sia il set di un importantissimo show televisivo in prima serata di Giuseppe Giacobazzi, un Artista la cui carriera, come afferma lui stesso, si intreccia fin dalle origini col nostro lavoro. Mostreremo all’Italia intera uno dei più bei Teatri d’Europa (il Masini fa infatti parte della European Route of Historic Theatres) e uno degli Artisti più amati dagli spettatori.

Benvenuti a Faenza!”

