Chi è Alberto Matano: fidanzato, Emma D’Aquino, figli, fratelli, mamma

Chi è Alberto Matano, giornalista televisivo e conduttore de La vita in diretta. L’amato presentatore della Rai fa compagnia agli italiani ogni pomeriggio dal 2019. Tutto sulla vita privata del conduttore. Dalle voci su Emma D’Aquino al coming out, al suo fidanzato, la mamma, i figli e i fratelli.

Chi è Alberto Matano, vita privata e carriera

Alberto Matano, nato a Catanzaro il 9 Settembre 1972, è un noto giornalista televisivo. Dal 2019 è il conduttore del rotocalco pomeridiano La vita in diretta. Laureatosi in Giurisprudenza nel 1995, comincia a lavorare nel giornalismo collaborando con il quotidiano Avvenire e con l’Agenzia televisiva Rete news di Montecitorio.

Entra nel mondo televisivo nel 1998, quando entra nella redazione di Bloomberg TV. Nel 1999 diventa finalmente giornalista professionista e poco tempo dopo ottiene il suo primo contratto con la RAI, a Giornale Radio.

Dal 2007 si unisce al TG1, dove diventa caposervizio della Redazione Interni. Dal 2013 al 2019, conduce l’edizione delle 20 e molte edizioni straordinarie del telegiornale, tra cui quelle che seguirono l’insediamento del Governo Monti, il giuramento del Presidente Sergio Mattarella e l’attacco alla redazione di Charlie Hebdo a Parigi.

Nel corso della sua carriera, Alberto Matano si fa strada anche come conduttore e personaggio televisivo. Prima di approdare a La vita in diretta nel 2019, fa parte del cast di Unomattina Estate, è un opinionista a Ballando con le stelle e presenta Photoshow e il Telethon.

Le voci su Emma D’Aquino

Per diverso tempo sono circolate moltissime voci su una possibile relazione tra Alberto Matano e la sua collega giornalista Emma D’Aquino. I due apparivano spesso insieme, su tantissime foto su instagram, alimentando la fantasia di fan e ammiratori.

Parteciparono al quiz Gli italiani hanno sempre ragione e furono ospitati assieme a Ballando con le stelle. Per diversi anni, i due hanno sempre negato tutto. “Abbiamo condiviso l’ufficio per anni, ma siamo solo amici“ spiega D’Aquino, intervistata a Un giorno da pecora.

Il coming out dopo l’affossamento del DDL Zan

Dopo il voto negativo al DDL Zan contro l’omotransfobia, bocciato dal voto segreto, Alberto Matano ha deciso di fare coming out.

Ha commentato la bocciatura commosso, dopo un servizio su alcuni casi di omofobia, raccontando delle discriminazioni subite da giovane: “Vi devo dire che storie come queste fanno particolarmente male, perché è successo anche a me, quando ero adolescente. L’ho provato sulla mia pelle, quindi so cosa significa. E allora mi auguro che con il contributo di tutti, su un tema così importante, ci possa essere un supplemento di riflessione. Lo dobbiamo anche a quelle persone che abbiamo appena visto”.

Chi è il suo fidanzato, Vincenzo Spadafora?

Alberto Matano è molto geloso della propria vita privata e ha nascosto per molto tempo l’identità della sua metà: “Non amo parlare della mia vita privata.

Quello che posso dire è che ho una relazione da qualche anno, ma che renderò ufficiale non appena succederà qualcosa di importante. Al contrario di quel che si possa pensare, conduco una vita molto semplice”.

Secondo alcune indiscrezioni, di Dagospia, il fortunato potrebbe essere il giornalista e deputato del Movimento Cinque Stelle Vincenzo Spadafora. Il politico ha fatto coming out di recente, dichiarando apertamente la sua omosessualità a Che tempo che fa il 7 Novembre 2021.

Matano e Spadafora si conoscono da tempo e pare che siano molto amici, tuttavia non esistono conferme ufficiali di una possibile relazione tra i due.

Vita privata di Alberto Matano: figli, fratelli, mamma

Il papà di Alberto Matano è un biologo in pensione, grande appassionato di musica e teatro. Sua madre è invece Marisa Farigà, insegnante di Italiano e Storia fino al 1998 all’Istituto Tecnico “B. Grimaldi” di Catanzaro. È famosa per la sua continua attività politica e sociale. Ha dato il suo contributo come sindacalista e come assessore e Consigliera Regionale di Parità dal 2001 al 2005. Alberto Matano ha una sorella, Luisa, che abita a Milano, e un fratello, Vincenzo, che vive invece a Bruxelles.

Alberto Matano non ha figli, ma ha vissuto un terribile lutto diversi anni fa. In un’intervista negli studi di Domenica In, il conduttore ha raccontato di essere stato a un passo dal diventare papà per la prima volta. Purtroppo, la gravidanza della sua ex compagna subì un’improvvisa interruzione. Il giornalista ha commentato, il dolore ormai nascosto dal distacco: “Forse, ai tempi, sarei riuscito a fare del mio meglio, mentre oggi, con i ritmi che ho, sarebbe sicuramente più difficile”.