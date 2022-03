Valentino Rossi è diventato papà: è nata Giulietta

Valentino Rossi da campione di Moto Gp a neo genitore. Venerdì 4 marzo 2022, infatti, è nata la primogenita di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono diventati mamma e papà. Nella mattinata di venerdì 4 marzo 2022, infatti, è nata Giulietta Rossi, prima figlia dell’ex pilota di Moto GP. I due genitori hanno dato il bellissimo annuncio sui social network, non nascondendo ai fan che li seguono tutta la loro emozione.

“Mamma e babbo sono al settimo cielo, Benvenuta Giulietta Rossi” hanno infatti scritto su Instagram.

La gravidanza e il parto

La gravidanza della compagna di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello, era stata annunciata il 18 agosto 2022 con un post. Ora che Giulietta è arrivata, per Valentino si profila una nuova sfida tutta in famiglia. Paradossalmente Giulietta è nata proprio nel giorno in cui si inaugura la stagione 2021 di MotoGP. Un caso? Per chi è scaramantico forse no.

In tanti hanno voluto fare gli auguri al campione, primo tra tutti Cremonini ma anche Fabio Quartararo e il presentatore del prossimo Eurovision 2022 Alessandro Cattelan.