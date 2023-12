Bulent Polat, chi è Gaffur di Terra Amara: vita privata, carriera, moglie, figlia

Chi è Bulent Polat, volto di Gaffur Taskin nella serie Terra Amara. Attore molto noto nella scena televisiva e cinematografica turca, ha trovato la fama in Italia grazie all’amata soap opera di Canale 5.

Chi è Bulent Polat, tutto su Gaffur di Terra Amara: vita privata e carriera

Nato a Tunceli, in Turchia, l’8 marzo 1979, Bulent Polat un attore molto noto e apprezzato nel suo paese che ha conquistato anche l’interesse del pubblico italiano grazie al suo ruolo nella soap opera Terra Amara, trasmessa in Italia su Canale 5. Nella serie interpreta Gaffur Taskin, marito di Saniye e fratello di Gulten, il tuttofare della tenuta di Cukurova. Prima di raggiungere il successo in tv, Polat si è fatto le ossa con il teatro, prendendo parte a molti spettacoli e commedie. Ha inoltre seguito diversi corsi e seminari di recitazione che l’hanno portato a studiare anche negli Stati Uniti d’America.

Nel corso della sua carriera ha recitato in molti prodotti sia per il cinema che per la televisione. Negli ultimi anni ha recitato in film come Dursun Çavus, Tut Sözünü, Mükemmel Aile e la commedia per famiglie in uscita Afacanlar Kampta. Oltre che in Terra Amara, negli ultimi anni ha inoltre recitato nei serial Karagul, Seversin e Gölgedekiler.

Vita privata: moglie, figlia, social network

Bulent Polat è sposato dal 2015 con una donna di nome Duygu Polat, che nella vita lavora come insegnante di inglese. Dal loro amore è nata una figlia, Doga, che oggi ha sette anni, e un figlio, Dogu, nato nel 2022. In passato Polat ha ammesso di non vedere i propri cari abbastanza a causa della vita frenetica associata alla carriera da attore: “Lavoriamo a ritmi molto intensi, non vedo mia moglie e mia figlia da circa un mese”. Sua moglie e i suoi figli appaiono spesso insieme a lui nelle foto pubblicate sul suo profilo Instagram, ad oggi seguito da oltre 160mila fan.