Federica Caputo, chi è la fidanzata di Ciro Petrone: cosa sappiamo di lei?

Chi è Federica Caputo, fidanzata di Ciro Petrone

Chi è Federica Caputo, fidanzata di Ciro Petrone: cosa sappiamo di lei?

Nata nel 1996, Federica Caputo ha 27 anni ed è la storica fidanzata di Ciro Petrone, attore napoletano lanciato da Gomorra nel cast del Grande Fratello 2023. Ha studiato Giurisprudenza a Napoli ma non si hanno molti dettagli sulla sua carriera dopo la laurea. Al momento pare che stia lavorando come commercialista. Le informazioni sul suo conto sono limitate, Federica tende a tenersi molto lontana dalla vita pubblica rispetto al suo compagno. I due stanno insieme dal 2011, da quando lei aveva quindici anni e Petrone 24. Dal loro primo incontro a Napoli non si sono mai lasciati, l’attore non perde occasione per dichiarare quanto tenga a lei: “Federica è l’amore della mia vita”.

La storia della coppia non è priva di scossoni e turbamenti. Nel 2019, dopo ben otto anni l’uno al fianco dell’altra, arriva una crisi importante per Ciro e Federica. L’attore sentiva un’altra donna da qualche tempo: per provare a salvare il loro rapporto, i due decidono di partecipare a Temptation Island Vip. La loro partecipazione al dating show è ricordata soprattutto per una scelta avventata di Ciro Petrone che, non sopportando più la lontananza dalla sua fidanzata, decise di correre al villaggio delle ragazze per vederla e portarla a casa. La fuga dell’attore porta all’espulsione della coppia, ma il loro rapporto ne è uscito più forte di prima.

Da Temptation Island Vip al GF 2023, come va ora per la coppia?

Durante la sua partecipazione al Grande Fratello 2023 Ciro Petrone ha parlato della sua relazione con Federica Caputo, mettendo in evidenza come ci sia ancora qualcosa da sistemare: “Sono fidanzato con Federica. Siamo insieme da 12 anni… sono tanti. Anche se negli ultimi periodi stiamo attraversando qualche momento no. Dopo 7 anni di fidanzamento con Federica ho partecipato a Temptation Island. Quando mi hanno detto che non aveva accettato il falò di confronto non ho capito più niente”. L’attore ha ammesso che alcuni dei problemi di coppia sono legati alla sua indolenza: “Lei vuole stabilità. A livello lavorativo ero molto pigro, mi accontentavo quando potevo dare di più. Una parte del mio carattere che a lei non piaceva. Finito il Grande Fratello vorrei prendere una casetta e iniziare una convivenza“.

Nel novembre del 2023 Federica ha fatto un’emozionante visita a sorpresa al suo compagno, incitandolo a continuare la sua esperienza nella casa del GF: “Sono venuta qui per dirti che mi manchi, mi manchi nella nostra quotidianità, a casa la domenica, quel posto sul divano è sempre vuoto. Ti guardo sempre. Lo sai, non esco tantissimo. Sto a casa e ti guardo. Non devi avere un ruolo qua dentro. Devi essere te stesso, loro ti vogliono bene per il Ciro che sei. Ti sosteniamo tutti. Tutta Napoli. Voglio che tu superi questa cosa, l’unico limite sei tu, non devi farti bloccare. È un’esperienza unica nella vita. Quanto hai desiderato essere qui? Non perdere di vista il nostro obiettivo. Devi superare i tuoi limiti, devi essere più forte”.