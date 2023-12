26 dicembre, cosa vedere in tv sui canali Mediaset e Rai: da Albano a Stefano De Martino

26 dicembre, cosa vedere in tv sui canali Rai e Mediaset: ecco quali sono i film e programmi principali in onda in prima serata.

26 dicembre, cosa vedere in tv sui canali Mediaset e Rai: alcuni prime visioni e cult. Ma ci sono anche nuovi programmi che arriva in esclusiva in prima serata da gustare comodamente sul divano della propria casa.

26 dicembre, cosa vedere in tv sui canali Mediaset e Rai

Il 26 dicembre non ci sono solo le piattaforme in streaming che propongono serie tv e film interessanti. Anche la Rai e la Mediaset cerca di attrarre il pubblico su piccolo schermo con film cult e programmi televisivi.

Da Albano a Stefano De Martino

La Sirenetta è in programma in prima serata su Rai 1: Ariel, sirenetta combina guai figlia del re del mare, salva un principe durante un naufragio. Incantato dal suo ricordo il principe la cerca e la ritrova, ma così cominciano i guai. Su Rai 2 arriva il programma di Stefano De Martino: Da Natale a Santo Stefano, in onda in prima serata, ispirato a uno spettacolo di Renzo Arbore. “Ho preso tante cose dallo spettacolo teatrale, ma ovviamente in teatro hanno un altro sapore perché lì c’è il fascino dell’imprevisto, mentre in tv è tutto più “educato” e al servizio di uno spettacolo che ha una scaletta ben precisa”, ha dichiarato il conduttore. Su Rai 3viene mandato in onda in prima visione Alice e Peter.

Su Canale 5 arriva un programma musicale: “Al Bano: 4 volte 20”: Dall’Arena di Verona, uno straordinario evento per festeggiare con grandi ospiti gli 80 anni di Al Bano.

LEGGI ANCHE: 26 dicembre, negozi e supermercati aperti: quali sono