Sonia Bruganelli, addio al GF, farà un programma con Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli lascia il GF Vip, farà un programma con Paolo Bonolis. L’opinionista chiude la sua esperienza nel salotto di Alfonso Signorini, si progetta una trasmissione insieme al marito. Non sarà Ciao Darwin: “Non sarò Madre Natura, tranquilli!”.

Sonia Bruganelli pronta a lasciare il GF Vip, programma in arrivo con Paolo Bonolis

Dopo aver conquistato il pubblico italiano con i suoi commenti sprezzanti e pungenti, Sonia Bruganelli è pronta a voltare pagina. L’imprenditrice e opinionista tv è diventata uno dei simboli delle ultime edizioni del Grande Fratello Vip 7. Ciononostante, Sonia Bruganelli si è già detta più volte pronta a lasciare il GF, così da dare più spazio a “nuove leve” come Soleil Sorge e Giulia Salemi: nel suo futuro, a quanto pare, c’è un programma con suo marito, Paolo Bonolis.

Intervistata dal quotidiano Leggo, l’opinionista ha anticipato scherzosamente questo nuovo progetto, ancora in fase embrionale: “Mi ha proposto di fare una cosa con lui. Ma non sarò Madre Natura nel prossimo Ciao Darwin, state tranquilli”. Bruganelli avrà comunque un ruolo dietro le quinte nell’amato game show, tramite la sua SDL, ma non sarà presente di fronte alle telecamere. Per la trasmissione al fianco del suo amato Bonolis si dovrà attendere ancora un po’.

Sul GF, lascia davvero? La sua opinione sui concorrenti

Nel corso dell’intervista Sonia Bruganelli ha parlato anche della sua esperienza al GF Vip 7. Le sue parole han dato un po’ di speranza ai fan che sperano di rivederla in studio. Pressata su un suo possibile ritorno al Grande Fratello, l’opinionista si è tenuta sul vago: “Non dipende solo da me. Ma, comunque, mi sembra presto, dai. È come chiedere a una donna che ha appena partorito quando ne farà un altro. È stato un parto durato 7 mesi”. È più aperta, invece, quando si tratta di scegliere il proprio concorrente preferito: “Antonino Spinalbese. Perché è entrato come l’ex di Belen ed è riuscito a non nominarla mai. È diventato uno dei leader della casa con il suo aplomb. Io l’ho definito “uomo di altri tempi”.