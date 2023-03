Belen Rodriguez confessa il tradimento di Stefano De Martino e poi rivela un dettaglio hot sulla loro relazione

Belen Rodriguez è stata intervistata nel programma Inside de Le Iene. La showgirl argentina si è confessata con l’inviata Nina Palmieri. Gli argomenti principalmente toccati sono stati quelli strettamente personali. Ecco sa ha detto sul rapporto con Stefano De Martino. La famiglia ora è composta da loro due, Santiago e Luna Marì, la figlia che lei ha avuto da Antonino Spinalbese

Belen Rodriguez confessa il tradimento di Stefano De Martino

Belen Rodriguez si è confessata nel programma Inside de Le Iene ed a intervistarla c’è stata Nina Palmieri. Tanti temi personali toccati nella conversazione tra cui i legami della showgirl argentina con Marco Borriello e Fabrizio Corona. “Se era amore? Così non vale. Non è che non era amore, però se devo parlare proprio dell’amore con la A maiuscola, dico che sono stata innamorata del mio primo ragazzo, Marco, e di Stefano”, ha risposto Belen. Poi, ecco la rivelazione del tradimento e la conseguente paura di Belen: “Di De Martino sono innamorata. La cosa più brutta vissuta con lui? Il divorzio”.

Dettaglio hot sulla loro relazione

“Cos’ha De Martino che gli altri non hanno? Te lo dico dopo..”, ha lasciato in sospeso ancora l’argentina. Che poi si è sbottonata: “Sa fare veramente bene l’amore”. “A volte secondo me si dovrebbe fare una pausa, perché no? E’ un’idea. Mio marito è molto birichino’, è un furbacchione. Come lo tengo a bada? Non lo tengo a bada. Gli spezzo le ossa? Gliele ho spezzate più di una volta”, ha concluso.

