Walter Santillo, chi è il conduttore televisivo: vita privata e carriera

Walter Santillo, conduttore a autore televisivo italiano.

Ecco qualche informazione su di lui.

Chi è Walter Santillo: la carriera

Il suo percorso professionale ha avuto tanti step. Walter Santillo è infatti partito come animatore nei villaggi turistici e sulle navi da crociera, impegnandosi come conduttore radiofonico e speaker. Dopodiché ha cominicato a lavorare con diverse emittenti televisive come Rete Mia e Canale 10. Intorno agli anni ’80 del 1900 ha iniziato a tutti gli effetti la sua carriera in qualità di autore televisivo, trovndosi a collaborare con artisti emergenti che – in futuro – si sarebbero affermati. Si possono citare Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni.

Dagli anni ’90 in poi si è fatto notare ancora di più, prima con reti nazionali e poi con altre attività. Dal 1991 al 1993 è conduttore del Festival Internazionale delle Voci Nuove su Rai 3.

Nel 1997 è riuscito a farsi strada grazie alla collaborazione con Raffaella Carrà e Sergio Japino, prendendo parte al cast “Carramba che sorpresa” e successivamente “Carramba che fortuna!”, come inviato esterno ed autore. E nel 2003 ha ottenuto il titolo di “autore” per il programma Sogni, sempre di Raffaella Carrà. La collaborazione tra i due non finisce lì e viene ripresa nel 2008/2009. Questi lavori lo hanno portato ad una maggiore notorietà, che gli ha permesso di girare film, lavorare a tanti programmi e diventare famoso.

Dalla televisione al cinema, toccando anche tante sfumature: conosce cantanti, attori, musicisti e artisti di tutti i campi.

Le sue parole su Raffaella Carrà

Scomparsa il 5 Luglio 2021, Raffaella Carrà rimane però viva nei ricordi dei tanti colleghi, amici e cari che ha avuto modo di conoscere. Tra questi c’è anche Walter Santillo che deve a lei gran parte della sua popolarità.

Il conduttore televisivo ha così voluto esprimere un parere sulla “Regina dello Spettacolo”:

“Raffaella non aveva atteggiamenti da diva e così i suoi collaboratori vedendo che lei era la prima a sacrificarsi, a non tirarsi mai indietro, pronta a fare anche le 2 di notte per scrivere i copioni che dovevano essere assai precisi e alla fine risultavano delle vere e proprie biografie, vedendo tutto ciò… Era un piacere lavorare con lei, anche se era molto pignola, precisa, attenta”.

Esigente ma sempre pronta a mettersi in gioco.

Non mancavano chiaramente i momenti di svago e divertimento, che univano ancora di più il team. Si gioca spesso a carte:

“Ma non si giocava di soldi. Ultimamente le piaceva molto il burraco, ma lei amava soprattutto lo scopone e tressette, passione tipica dei teatranti che non vanno mai in tournée senza un mazzo di carte. Come detto non giocava di soldi, ma di penitenze. Cioè chi perdeva doveva sottoporsi a una piccola penitenza oppure doveva comprare piccoli oggetti come dei portachiave e li mettevano in palio. Comunque quando Raffaella vinceva un torneo a carte era più contenta di un indice d’ascolto alle stelle. E alla fine di ogni puntata, quando poi andavamo a casa sua per cenare, verso le 3 di notte si sparecchiava e compariva il tappeto verde fino alle prime luci dell’alba. Io ero negato al gioco delle carte e lei mi diceva che avrei dovuto imparare”.

Una donna umile, seria e indimenticabile.

Vita privata di Walter Santillo

Nato il 12 Luglio 1959 a Catanzaro, della vita privata di Walter Santillo non si sa moltissimo.

Lo si conosce molto di più dal punto di vista professionale.

