Sandra Milo, il dolore dei figli: “L’abbiamo vestita di bianco per il suo ultimo viaggio”

Sandra Milo, il dolore e l’ultimo saluto dei suoi figli: “Non ci ha mai fatto mancare nulla”. Le parole di Debora, Ciro e Azzurra dopo la morte della madre: “L’abbiamo vestita di bianco per il suo ultimo viaggio”.

La celebre attrice Sandra Milo ha esalato il suo ultimo respiro a Roma, all’età di 90 anni il 29 gennaio 2024. Due giorni dopo, il 31 gennaio, si sono tenuti i suoi funerali, a cui hanno partecipato grandi nomi dello spettacolo come Mara Venier, Rita Pavone e Michele Placido. In prima fila c’erano gli addolorati figli di Sandrocchia, Debora Ergas, Ciro De Lollis ed Azzurra De Lollis, che hanno espresso tutto il loro dolore negli ultimi giorni in una serie di interviste. “È stata una mamma meravigliosa.” -ha affermato Ciro, raccontando gli ultimi mesi di vita di sua madre- “Non ci ha fatto mai mancare niente: è morta mentre le stringevo la mano. Siamo andati a fare delle analisi per un problema all’anca e ha scoperto di avere un brutto male. E pensare che non aveva mai fumato in vita sua. Da quel momento sono iniziati tre mesi di calvario. Meno male che non l’ho fatta ricoverare perché il giorno prima che morisse si era liberato un posto, ma ho preferito tenerla con me”.

Debora racconta il suo ultimo desiderio: “L’abbiamo vestita di bianco per il suo ultimo viaggio”

La figlia maggiore di Sandra Milo, la giornalista Debora Ergas, ha svelato l’ultimo desiderio di sua madre spiegando la decisione di vestirla di bianco per il suo funerale: “Non ha voluto che il pubblico la ricordasse negli ultimi giorni, come la sua vita è finita, ma che la ricordasse sorridente, bella, elegante e luminosa come l’abbiamo sempre vista. Ed è anche così che farà l’ultimo viaggio: elegante, bella e luminosa. L’abbiamo vestita come una sposa, tutta di bianco“.