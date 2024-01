Chi era Sandra Milo, causa morte dell’icona anni Sessanta: fidanzato, figli, matrimoni, vita privata

Chi era Sandra Milo, la causa della morte della celebre attrice. Scomparsa nel 2024 all’età di 90 anni, è stata un’icona del cinema italiano degli anni ’60. L’attrice ha ispirato tanti registi nel corso della sua carriera, tra cui il maestro Federico Fellini, del quale fu musa e amante segreta. Tutto sulla vita, carriera, fidanzato e figli di Sandra Milo.

Chi era Sandra Milo, causa della morte dell’icona anni Sessanta

La celebre attrice e star televisiva Sandra Milo è morta il 29 gennaio 2024. Icona indimenticabile del cinema anni Sessanta, nel 2023 aveva compiuto 90 anni. L’attrice si è spenta nella sua abitazione, circondata dall’affetto dei suoi cari, che hanno comunicato la triste notizia ai giornali. Tanti i messaggi addolorati dei suoi amici e colleghi sul web. “Sandra, non ci credo.” -scrive Simona Ventura su X- “Ho sempre pensato che questo momento non sarebbe arrivato mai. Ti ho sempre voluto e ti vorrò sempre tanto tanto bene. Vola tranquilla Sandra. Staremo vicini noi ai tuoi figli”.

La carriera e la vita privata dell’attrice, dagli esordi al successo

Salvatrice Elena Greco, in arte Sandra Milo, nasce a Tunisi l’11 Marzo 1933. Passa buona parte dell’infanzia a Vicopisano, in provincia di Pisa, per poi trasferirsi a Viareggio, in provincia di Lucca, durante l’adolescenza. Il suo esordio al cinema arriva nel 1955, nel film Lo scapolo, con Alberto Sordi. Notata per il suo fisico prorompente, Sandra Milo si ritaglia negli anni successivi molti piccoli ruoli come “maggiorata”, recitando in film comici e drammatici. Ottiene il suo primo grande ruolo nel 1959, recitando accanto a Vittorio de Sica ne Il Generale Della Rovere. La parte arriva grazie all’incontro con il produttore greco Moris Ergas, che diventerà poi il suo secondo marito. Fu il primo di una serie di partecipazioni a diversi film d’autore, tra cui Adua e le compagne, Asfalto che scotta e Fantasmi a Roma.

Nel 1963 Sandra Milo incontra il maestro del cinema Federico Fellini, con il quale maturerà molto a livello artistico. Recita nei celebri 8½ e Giulietta degli spiriti, in due ruoli da femme fatale che le varranno due Nastri d’argento come miglior attrice non protagonista. Nota ormai come la nuova “musa” di Federico Fellini, inizia una relazione clandestina con il regista che durerà ben 17 anni.

La carriera cinematografica di Sandra Milo, dopo anni di grandi ruoli in pellicole di spessore, continua fino al 1968, con il western T’ammazzo!… Raccomandati a Dio di Osvaldo Civirani. Dopo quest’ultima comparsa, l’attrice sparisce dal grande schermo per ben dieci anni, per dedicarsi maggiormente alla famiglia e ai figli. Torna poi al cinema nel 1979 in Riavanti…Marsh!.

La televisione

Continuerà a recitare per il grande schermo negli anni successivi, ma dagli anni ’80 in poi Sandra Milo comincia a concentrarsi maggiormente sulla sua carriera televisiva. Grazie anche al suo rapporto con Bettino Craxi, l’attrice dal 1982 al 1983 lavora come conduttrice del rotocalco Mixer su Rai 2. Dal 1985 al 1989 conduce il programma per bambini Piccoli fans, riconquistando il pubblico italiano con i suoi modi infantili e spensierati. Nel 1991 conduce su Rete 4 il quiz Cari Genitori. L’anno dopo, sempre su Rete 4, è messa alla guida del varietà Giorno di Festa. Sandra Milo continua a lavorare nel mondo della tv anche negli anni 2000, spesso nel ruolo di ospite o di opinionista. Partecipa inoltre a due reality show: nel 2005 è una concorrente de Ritorno al presente, dove arriva seconda, mentre nel 2010 è una dei naufraghi de L’Isola dei Famosi.

Vita Privata: quanti mariti ha avuto? È fidanzata?

Nel corso della sua vita, Sandra Milo ha avuto tanti amori, molti tormentati: è stata sposata quattro volte ed ha avuto tante relazioni proibite con personaggi celebri italiani. Nel 2009, infatti, l’attrice ha svelato a Vanity Fair di aver avuto una relazione segreta durata 17 anni con il regista Federico Fellini: “Con Federico è stata una storia meravigliosa”. Negli anni ’80, invece ha una relazione con il leader del Partito Socialista Italiano Bettino Craxi. Tante storie d’amore, ma anche tanta sofferenza, per l’attrice. Non tutti i suoi partner, infatti, l’hanno trattata con rispetto: “Sono sempre stata una donna molto libera, nella mente, nello spirito e gli uomini sentivano di non avere la certezza del possesso. Io ho preso un sacco di botte. Quando ti colpiscono è difficile, sa? Perdi anche le forze“.

I quattro matrimoni

Nel 1948 si sposa a soli quindici anni con il suo primo marito, il Marchese Cesare Rodighiero. Ancora ragazzina, rimane incinta ma perde il figlio a causa di un parto prematuro. Dopo solo 21 giorni, il matrimonio viene annullato dalla Sacra Rota. Anni dopo sposa il produttore greco Moris Ergas.

Dopo una figlia e un matrimonio durato 11 anni, il rapporto con il produttore finisce malissimo, come racconta la stessa Milo a Storie Italiane: “Siamo negli anni sessanta. Il padre di mia figlia Moris Ergas voleva portarmela via perché all’epoca risultavo sposata con un altro. Allora ho deciso di rinunciare a tutto pur di avere mia figlia con me. Avevo una bella casa in via Stoppani, gioielli, beni. Gli dissi che se mi lasciava l’affidamento di Debora gli avrei dato tutto. Naturalmente mi sono trovata senza più niente. Ma successivamente sono sopraggiunte le tasse che Moris non aveva pagato e che però erano intestate a me. Era il padre di mia figlia e mi intentò 44 cause“.

Poco dopo incontra il suo terzo marito Ottavio de Lollis, che le darà altri due figli. Anche questa storia non ha un lieto fine. Lo racconta l’attrice a Vieni da me: “Ottavio mi ha lasciato sola con tre figli da crescere. Oggi non so neanche dove abita È difficile parlare di queste cose. Non voglio accusare nessuno, ma mi spiace che i miei figli crescendo non abbiano avuto il padre vicino. Ottavio è rimasto un ragazzo, non sente la responsabilità della paternità. Mi ha lasciata da sola con tre figli da crescere. Per fortuna ho tanti amici che mi sono stati vicini”. Nel 1990 si sposa per la quarta volta, con il colonnello cubano Jorge Ordonez. La relazione che durò pochissimo e molte trasmissioni televisive dubitarono della sua autenticità.

Chi è il suo fidanzato?

Recentemente, Sandra Milo è stata fidanzata con l’imprenditore 53enne Alessandro Rorato, con il quale l’attrice si è presentata alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2019. Nonostante ben 37 anni di differenza d’età i due parevano molto legati: “Io ad Alessandro voglio un bene infinito, ma cosa si può chiedere di più ad un compagno alla mia età? Sì, lo considero un compagno, ci confidiamo tutti i giorni, mi piace perché è un grande lavoratore, ha un grande senso della responsabilità!”.

Ad oggi non è noto se i due stiano ancora insieme: le apparizioni di Rotaro si sono fatte sempre più rare. Sandra Milo ha sempre specificato che il loro era un’amore platonico, per lei Rotaro ha sempre rappresentato “la grazia, la dolcezza e l’allegria”. Più diretto invece Alessandro, che si è dichiarato: “Sono follemente innamorato di lei e ne sono completamente affascinato. Milo è una donna che si batte per la libertà, ma ha anche un profondo rispetto per la sua famiglia e i suoi figli”.

Deborah, Ciro e Azzurra, tutto sui figli di Sandra Milo. E quello scherzo sull’incidente in diretta…

Sandra Milo ha avuto tre figli dalle sue tante relazioni. La sua figlia più grande, Deborah, è nata dal matrimonio con Moris Ergas ed è una giornalista televisiva. Il figlio Ciro e la figlia Azzurra sono nati invece dall’unione con Ottavio de Lollis. Secondo le parole dell’attrice, sia Ciro che Azzurra hanno avuto diverse difficoltà economiche. Sandra Milo lavora ancora per mantenerli, come ha raccontato a Nuovo nel 2020: “Quello che ho guadagnato negli anni d’oro l’ha preso un mio compagno. Oggi mi preoccupano le difficoltà economiche. In questo momento la situazione è un po’ complicata. In vecchiaia ti fanno sentire di nessuna utilità. Sono 73 anni che lavoro. Mi sento come un’operaia che lavora in fabbrica. Ho 87 anni e ho bisogno di lavorare per mantenere i miei figli, Azzurra e Ciro, che sono disoccupati. Lui ha anche un bambino, il mio nipotino Flavio, di 7 anni, e anche mia nuora Vanessa è senza lavoro. Quindi io, che ho la fortuna di essere in salute, devo lavorare per aiutare loro”.

Lo scherzo sull’incidente di Ciro

Il figlio Ciro, nel 1990, è stato protagonista involontario di uno perfido scherzo telefonico di cattivo gusto ai danni della madre. Durante il talk show pomeridiano L’amore è una cosa meravigliosa, presentato da Sandra Milo, arrivò in studio una telefonata anonima. Una donna, mai identificata, fece credere alla conduttrice che il figlio Ciro fosse ricoverato in ospedale in seguito a un grave incidente stradale. L’attrice, sconvolta e in lacrime, uscì di corsa dallo studio televisivo.

Nel 2019, Sandra Milo ha parlato di nuovo di questa orribile esperienza a Rai Radio 2: “Fu scoperto che a fare quella telefonata era una donna che lavorava in Via del Corso. Tutte negarono. Non sono mai riuscita ad odiarla, ho cercato di capire la sua voglia di essere protagonista per una volta”.