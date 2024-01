Ciro De Lollis, chi è il figlio di Sandra Milo: cosa sappiamo di lui?

Chi è Ciro De Lollis, figlio di Sandra Milo. Scopriamo qualche informazione in più sulla famiglia della celebre attrice, scomparsa all’età di 90 anni nel gennaio del 2024. Cosa sappiamo esattamente sul suo conto?

Chi è Ciro De Lollis, figlio di Sandra Milo: cosa sappiamo esattamente di lui?

Nato nel 1968, Ciro De Lollis ha 55 anni ed è uno dei figli di Sandra Milo, celebre attrice e musa di Federico Fellini morta all’età di 90 anni nel gennaio del 2024. Nato dal terzo matrimonio di Sandrocchia con Ottavio De Lollis, ha una sorella maggiore ed una minore. La più grande è Debora Ergas, nata dal matrimonio tra Sandra Milo e il produttore greco Moris Ergas, mentre la più giovane è Azzurra De Lollis, anche lei figlia di Ottavio. Dopo la separazione dal suo terzo marito, l’attrice lo ha accusato di aver abbandonato lei e i suoi figli: “Ottavio mi ha lasciato sola con tre figli da crescere. Oggi non so neanche dove abita. È difficile parlare di queste cose. Non voglio accusare nessuno, ma mi spiace che i miei figli crescendo non abbiano avuto il padre vicino. Ottavio è rimasto un ragazzo, non sente la responsabilità della paternità. Mi ha lasciata da sola con tre figli da crescere. Per fortuna ho tanti amici che mi sono stati vicini”.

La vita privata, la carriera e lo scherzo negli anni Novanta

Le informazioni sulla vita e sulla carriera di Ciro, ad oggi, sono molto limitate. A differenza di sua madre ha preferito tenersi ben lontano dalle luci dello spettacolo, preferendo vivere la sua vita in modo più riservato. È sposato con Vanessa Ceccarini, con la quale sta crescendo un bambino, Flavio Milo De Lollis. I più ricorderanno il nome di Ciro soprattutto per lo scherzo di pessimo gusto ai danni di sua madre di cui si è trovato suo malgrado protagonista nel 1990. Durante il talk show pomeridiano L’amore è una cosa meravigliosa, presentato da Sandra Milo, arrivò in studio una telefonata anonima. Una donna, mai identificata, fece credere alla conduttrice che il figlio Ciro fosse ricoverato in ospedale in seguito a un grave incidente stradale. L’attrice, sconvolta e in lacrime, uscì di corsa dallo studio televisivo.

Nel 2019, Sandra Milo ha parlato di nuovo di questa orribile esperienza a Rai Radio 2: “Fu scoperto che a fare quella telefonata era una donna che lavorava in Via del Corso. Tutte negarono. Non sono mai riuscita ad odiarla, ho cercato di capire la sua voglia di essere protagonista per una volta”.