Chi sono i Jalisse oggi, duo del canto italiano anni ’90

Chi sono i Jalisse oggi

I Jalisse sono un duo musicale italiano, formato da Fabio Ricci e Alessandra Drusian. Il loro successo è stato particolarmente importante alla fine degli anni ’90, quando hanno vinto nel 1997 hanno il Festival di Sanremo, nella categoria Big, con il brano Fiumi di parole. Prima di conoscersi lui era membro del gruppo Vox Populi, dove cantava e suonava la tastiera; lei aveva partecipato a diversi concorsi canori del Friuli-Venezia Giulia.

Carriera dei Jalisse

I Jalisse iniziarono a farsi conoscere nel 1995 a Sanremo Giovani con la canzone “Vivo“. L’anno successivo, con le Nuove proposte del Festival, si presentarono con il brano “Liberami” e arrivarono sesti. Nel 1997 i Jalisse, concorrendo per la prima volta nella categoria dei big con il brano “Fiumi di parole” , vincono il festival. La vittoria fu molto discussa e in molti fecero notare la somiglianza del brano con “Listen to Your Heart” dei Roxette.

Successivamente hanno partecipato con esso all’Eurovision Song Contest a Dublino, classificandosi al 4º posto.

Il nome

Il nome del duo “Jalisse” prese il nome dal personaggio Jalissa della serie televisiva Tutti al college (spin-off de I Robinson).

Vita privata, matrimonio e figli

Fabio Ricci e Alessandra Drusian fanno coppia fissa anche nel quotidiano tanto che i due si sono sposati nel 1999. Dalla loro unione sono nate due figlie, Angelica e Aurora. I Jalisse hanno un profilo Instagram ufficiale e nel corso degli anni si sono più volte dedicati a progetti con artisti e associazioni socialmente impegnati.

Tv e reality

Nell’aprile 2023 il duo canoro ha partecipato su Canale 5 all’ “L’isola dei famosi 17”.