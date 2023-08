Come è morto Angus Cloud, le ipotesi di overdose o suicidio: cosa è successo?

Come è morto Angus Cloud, si ipotizza overdose o suicidio per la star di Euphoria. Scomparso il 31 luglio 2023 a soli 25 anni, l’attore soffriva di ansia e depressione: “La scorsa settimana ha seppellito suo padre”.

Come è morto Angus Cloud, cosa è successo all’attore di Euphoria?

L’attore californiano Angus Cloud, noto al pubblico internazionale per aver dato il volto a Fezco O’Neill in Euphoria, è morto il 31 luglio 2023, all’età di soli 25 anni. Il giovane è stato trovato senza vita nella sua casa di famiglia, a Oakland. Ancora non si sa molto circa le cause della sua morte, che non sono ancora state rese pubbliche dai suoi familiari. Secondo alcune ipotesi e teorie circolate online, l’attore potrebbe essere morto per overdose. Secondo il portale di gossip americano TMZ la madre di Angus aveva segnalato l’accaduto alle autorità parlando di una “possibile overdose”.

La lotta con la depressione e la morte del padre: “Lo ha seppellito una settimana fa”

Non è esclusa al momento la pista del suicidio. Angus Cloud ha sempre parlato apertamente dei suoi demoni interiori: da anni lottava contro problemi di depressione, ansia e dipendenza da droghe. Secondo una fonte vicina all’attore, intervistata da TMZ, un lutto familiare lo aveva portato a “combattere gravi pensieri suicidi”. Cloud si era recato in Irlanda la scorsa settimana per seppellire suo padre: “Ha lottato intensamente con questa perdita. L’unico conforto che abbiamo è sapere che ora si è riunito con suo padre, che era il suo migliore amico. Angus era aperto sulla sua battaglia con la salute mentale e speriamo che la sua scomparsa possa essere un promemoria per gli altri che non sono soli e non dovrebbero combattere da soli in silenzio”.

Per il momento i familiari dell’attore non hanno rilasciato dichiarazioni e hanno pregato il pubblico di rispettare la loro privacy in questo momento doloroso: “Speriamo che il mondo lo ricordi per il suo umorismo, le risate e l’amore per tutti. Chiediamo privacy in questo momento poiché stiamo ancora elaborando questa perdita devastante”.