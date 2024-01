Sandra Milo, i funerali si terranno dopo la chiusura della camera ardente che è stata aperta in Campidoglio per permettere a tutti di poter dare l’ultimo saluto all’iconica attrice che ha davvero lasciato un bel ricordo in tanti italiani.

Sandra Milo, i funerali: quando e dove saranno celebrati

I funerali di Sandra Milo si svolgeranno mercoledì 31 gennaio alle 12 nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo a Roma. La celebre attrice e star televisiva è morta il 29 gennaio 2024. Icona indimenticabile del cinema anni Sessanta, nel 2023 aveva compiuto 90 anni. L’attrice si è spenta nella sua abitazione, circondata dall’affetto dei suoi cari, che hanno comunicato la triste notizia ai giornali.

La camera ardente

Martedì 30 gennaio, è stata aperta al pubblico la camera ardente dalle 10 la Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma che resterà aperta fino alle 19.30. “A Roma ha trovato il suo successo e ha sempre condiviso tutto: gioie, dolori e ascese. Successi e insuccessi, perché tutti li abbiamo nella nostra vita e ha sempre pagato in prima persona per i suoi errori”, sono le parole commosse di Debora Ergas, primogenita di Sandra Milo, in Campidoglio. “A volte l’ha osannata e a volte l’ha dimenticata. Lei però ha sempre donato agli altri: se n’è andata da questo mondo senza nemmeno una casa di proprietà, perché ha donato tutto sempre a chi ne aveva più bisogno. È stata capo famiglia di sé stessa ed è stata una grande mamma”. “Mia mamma, ha sempre combattuto per le battaglie civili, per gli ultimi. Per la violenza alle donne negli anni ’60 quando nessuno ne parlava. Per il diritto al divorzio e per gli stipendi uguali – ha ricordato Ergas – Si è battuta perfino per il fine vita e l’autodeterminazione perché ognuno se ne potesse andare da questo mondo quando e come volesse”.

“Mia madre è sempre stata molto presente con noi, mi ha stretto la mano fino all’ultimo respiro e una parte di me se n’è andata con lei lassù in cielo”. Così Ciro De Lollis, figlio di Sandra Milo, in Campidoglio. “Mia mamma era veramente sincera, bella, dolce e apprensiva, con una pazienza fuori dal comune. Ha sempre fatto qualsiasi cosa per noi. Grazie a tutti per l’affetto che le state dando, lo sentiamo bene”, aggiunge.