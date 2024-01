Azzurra De Lollis, chi è la figlia di Sandra Milo: cosa sappiamo di lei?

Chi è Azzurra De Lollis, figlia di Sandra Milo. Scopriamo qualche informazione in più sulla famiglia della musa di Federico Fellini, scomparsa nel gennaio del 2024. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Azzurra De Lollis, figlia di Sandra Milo: cosa sappiamo di lei?

Azzurra De Lollis è la terza figlia di Sandra Milo, la seconda nata dal suo rapporto con il suo terzo marito, Ottavio De Lollis. Ha una sorella maggiore, la giornalista Debora Ermas, e un fratello maggiore, Ciro De Lollis. Azzurra è nata nel 1970 e oggi ha 53 anni. La sua nascita è stata molto travagliata: nata da prematura, era cianotica e priva di attività cardiaca. “Ero disperata.” -ha spiegato Sandra Milo in un’intervista- “Quando la fedelissima suor Costantina prese la bimba, l’avvolse nella copertina bianca che avevo portato con me e fuggì via. Si recò a pregare Madre Maria Pia Mastena, fondatrice dell’ordine, e dopo poco la bimba fece il suo primo vagito. La Chiesa ha avviato il processo di canonizzazione per la Madre”. Diversi anni dopo, nel 1985, Azzurra è sfuggita di nuovo alla morte per puro caso, sopravvivendo ad un attentato all’Aeroporto di Fiumicino.

La vita privata e la carriera

Le informazioni sulla sua carriera e sulla sua vita privata ad oggi sono parecchio limitate. Azzurra ha seguito le orme di sua madre e si è ritagliata il suo spazio nello spettacolo. Ha studiato al DAMS di Roma e ha recitato nel 2007 proprio accanto a Sandra in Nel Cuore di Una Vita. Oggi lavora ancora nel mondo della tv. Le due sono inoltre apparse spesso insieme in televisione, spesso ospiti di salotti televisivi come Domenica Live.