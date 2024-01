Debora Ergas, chi è la figlia maggiore di Sandra Milo: vita privata, carriera, età

Chi è Debora Ergas, figlia di Sandra Milo. Scopriamo qualche informazione in più sulla figlia più grande dell’attrice che ha ispirato Federico Fellini, scomparsa nel 2024. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Debora Ergas, figlia di Sandra Milo: vita privata e carriera

Nata a Milano nel 1963, Debora Ergas ha 60 anni ed è la figlia maggiore di Sandra Milo, celebre attrice scomparsa all’età di 90 anni 29 gennaio 2024. Suo padre è il secondo marito dell’attrice, il produttore greco Moris Ergas. Ha inoltre un fratello minore, Ciro De Lollis, ed una sorella minore, Azzurra De Lollis, nati dal terzo matrimonio di sua madre con Ottavio De Lollis. Oggi Debora si è costruita una carriera di successo come giornalista televisiva. Vive a Roma e lavora nel mondo dell’informazione dal 2001. È una delle inviate più famose ed apprezzate de La vita in diretta, apprezzatissimo varietà pomeridiano di Alberto Matano, ed ha un profilo Twitter seguito da oltre 4mila utenti. Sandra Milo era molto orgogliosa di Debora e della sua integrità: “Debora ha sempre saputo quello che voleva, ma quello che mi piace di lei è la sua grande onestà intellettuale perché lei è una giornalista, ma non si limita a raccontare, ma ascolta e s’informa”.

Il tumultuoso divorzio dei genitori: “Ergas voleva portarmela via”

In un’intervista concessa a Storie Italiane, sua madre ha raccontato di aver lottato per poter restare al fianco di Debora dopo il suo astioso divorzio con Ergas: ” Il padre di mia figlia Moris Ergas voleva portarmela via perché all’epoca risultavo sposata con un altro. Allora ho deciso di rinunciare a tutto pur di avere mia figlia con me. Avevo una bella casa in via Stoppani, gioielli, beni. Gli dissi che se mi lasciava l’affidamento di Debora gli avrei dato tutto. Naturalmente mi sono trovata senza più niente. Ma successivamente sono sopraggiunte le tasse che Moris non aveva pagato e che però erano intestate a me. Era il padre di mia figlia e mi intentò 44 cause“.