Jennifer Lopez e Ben Affleck, divorzio in vista? Forte lite tra i due attori

Jennifer Lopez e Ben Affleck, divorzio all’orizzonte? Dagli Stati Uniti arrivano notizie da diverse fonti di una crisi in atto della coppia di attori che con il loro matrimonio hanno fatto un grande clamore di gossip.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, divorzio in vista?

Jennifer Lopez e Ben Affleck sarebbero in crisi e c’è chi già parla di divorzio in vista tra i due. I motivi di questa crisi sarebbero i continui litigi e le costanti discussioni giornaliere.

La notizia è stata rivelata dal Radar Online. Affleck non ne potrebbe più dell’eccessivo attaccamento della moglie al lavoro: “L’ha preso in giro per un po’, ma Ben si sta rendendo conto che Jennifer è orientata alla carriera come non mai”, ha rivelato un insider vicino all’attore.

Ben non sopporterebbe il carattere della moglie, che anche in pubblico “gli punta il dito e gli urla contro”: “Prima delle nozze, Jennifer ha fatto una performance da Oscar per Ben, fingendo di essere la futura moglie perfetta e accomodante”, continua la fonte.

Ben avrebbe deciso di sposarla “accecato dall’amore, ma non si rendeva conto in che guaio di stava cacciando”.

Forte lite tra i due attori

Le notizie della possibile crisi tra i due sono arrivate dagli Stati Uniti. “Sono tornati alla realtà dopo la luna di miele e la vita quotidiana li ha colpiti duramente. La coppia non smette mai di litigare. Prima del matrimonio Jennifer ha messo in scena un’esibizione da Oscar fingendo di essere perfetta e molto rilassata.

Ben era accecato dall’amore ma non si rendeva conto in che guaio si stesse cacciando”, ha detto un insider al sito Onlyradar.

