Trapani, il maltempo colpisce la città siciliana: forti piogge ed allagamenti

Trapani, il maltempo ha colpito tutta la zona siciliana provocando diversi problemi ed allagamenti in diversi punti.

Trapani, il maltempo ha colpito la Sicilia e in particolare delle zone specifiche. C’è allerta tra le autorità e i soccorsi che immediatamente stanno convergendo nelle zone colpite. Registrati già diversi allegamenti che hanno creato diverse difficoltà.

Trapani, il maltempo colpisce la città siciliana

Il maltempo nelle ultime ore ha colpito la Sicilia ed in particolare la città di Trapani. Si sono attivati immediatamente tutti i soccorsi possibili per far fronte a questa calamità ed evitare tragedie.

Il direttore generale della protezione civile, Salvo Cocina ha richiesto l’attivazione di tutte le unità dotate di gommoni e mezzi di soccorso anfibi a convergere su Misiliscemi. Sono stati richiamati nel Trapanese squadre dei pompieri da Palermo Caltanissetta ed un mezzo anfibio da Catania. Si stanno allertando anche gli elicotteri che dovrebbero partire non appena le condizioni meteo saranno favorevoli. La Prefettura di Trapani ha attivato il Centro Coordinamento dei Soccorsi, che ha chiesto ai vigili del fuoco l’invio di mezzi anfibi.

Forti piogge ed allagamenti

Forti piogge e diversi allagamenti si sono registrati nel trapanese. La protezione civile regionale comunica che la pioggia intensa di queste ore ha causato diversi allagamenti nel Trapanese: nel comune di Misiliscemi il Commissario Straordinario ha segnalato il verificarsi di diversi allagamenti nelle scuole, con alunni rimasti negli edifici esattamente nelle frazioni di Marausa, Salina Grande, Rilievo e Guarrato.

LEGGI ANCHE: Poster “Stop Gender” a Bologna, il sindaco: “Offensivi per la dignità”