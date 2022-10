Valentina Persia, chi è oggi la celebre barzellettiera: figli, marito, vita privata

Chi è oggi Valentina Persia, comica italiana e celebre barzellettiera de La sai l’ultima negli anni Novanta. Dopo gli esordi da ballerina, ha trovato la fama grazie alla nota trasmissione Mediaset. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Chi è oggi Valentina Persia, vita privata e carriera della barzellettiera di La sai l’ultima

Nata a Roma il primo ottobre 1971, Valentina Persia, oggi 51enne, è una celebre barzellettiera italiana, che ha conquistato il pubblico televisivo negli anni Novanta grazie alla sua partecipazione a La sai l’ultima.

Fa i suoi esordi nel mondo dello spettacolo, in realtà, in ben altro campo, quello della danza. Nel 1990 Persia consegue un diploma da ballerina solista all’Accademia nazionale di danza a Roma. In seguito, fa il suo esordio a teatro con gli acclamati spettacoli Ah Valentina vestita di nuovo (single per forza) e Bravi a letto.

Nel 1994 arriva il suo debutto televisivo a La sai l’ultima, la gara tra barzellettieri condotta da Pippo Franco che la consacra come la vera regina della risata italiana.

Al suo fianco fanno il loro esordio in tv personaggi di spicco come Giulio Golia, Andrea Pucci e Rosario Rosanova, vincitore dell’edizione. Nonostante la sconfitta finale, Valentina Persia diventa un’ospite fissa del programma e nel corso degli anni partecipa a moltissime altre trasmissioni, tra cui Sotto a chi tocca, Tintarella di luna, Come sorelle e La sai l’ultimissima. Più di recente spicca la sua partecipazione all’Isola dei famosi 15, dove resiste fino alla fine e ottiene il secondo posto.

Nel 2022 torna in tv sul Nove nel cast di Only Fun e partecipa come concorrente alla dodicesima edizione di Tale e Quale.

Vita privata: marito, figli, depressione

Valentina Persia non è sposata, tuttavia aveva un compagno al quale era molto legata, un architetto originario di Catania di nome Salvo.

Il loro amore dura quattro anni, poi si conclude tragicamente nel 2004 con la morte dell’uomo in un brutto incidente. Ne ha parlato la stessa Persia durante la sua permanenza sull’Isola: “Mi aveva preparato alla sua dipartita, da quando siamo stati insieme gli infarti sono stati cinque e sapeva che sarebbe morto da solo. Mi proteggeva e vivo nella casa che avevamo costruito insieme per sposarci, una casa piena di amore”.

Nel 2015 la barzellettiera, all’età di 43 anni, è diventata mamma di due gemelli, Lorenzo e Carlotta, nati grazie alla fecondazione in vitro. Dopo il parto la Persia ha attraversato un duro periodo di depressione, che ha raccontato nel libro Questo bimbo a chi lo do Come la depressione mi ha aiutata a diventare mamma. L’attrice ha spiegato tutte le difficoltà vissute in quei primi giorni da mamma: “Quell’amore che tutti mi dicevano che avrei avvertito immediatamente con la maternità, io non lo avvertivo.

Avevo paura di non farcela e non dare supporto a due estranei”.