Napoli, per lo scudetto ecco quanto guadagna dalla Lega e la promessa di un regalo ai giocatori

Napoli, per lo scudetto vinto entreranno nelle casse azzurre diversi soldi dalla Lega calcio e non solo. Inoltre, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe promesso un premio importante ai giocatori in caso di vittoria del tricolore.

Napoli, per lo scudetto ecco quanto guadagna dalla Lega

Il Napoli può festeggiare per la vittoria del tricolore anche per le casse economiche che vedranno entrare diversi introiti per questo storico obiettivo raggiunto dopo il pareggio a Udine per 1 a 1. Dalla Lega calcio di Serie A per chi vince lo Scudetto vanno 23,4 milioni di euro e oltre a questa somma bisogna considerare anche i 10 di ricavi per la qualificazione in Champions League. La seconda avrà 7,5 milioni, la terza 5 milioni e la quarta 2,5 milioni. Le due squadre che andranno in Europa League prenderanno 3,63 milioni a testa e quella qualificata alla Conference League otterrà infine 2,94 milioni.

La promessa di un regalo ai giocatori

Tuttavia, visiti i tanti soldi che la dirigenza del Napoli incasserà, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe fatto una promessa al capitano azzurro Di Lorenzo e ai suoi compagni di squadra. Un regalo importante per la vittoria scudetto anche se non è stato ancora quantificato ma soprattutto se sarà in termini di denaro o altro. Inoltre, il presidente azzurro aveva anche promesso un premio in caso di vittoria della Champions League, sfumata però ai quarti con la sconfitta contro il Milan.

