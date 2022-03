Roger Balduino, chi è il modello brasiliano all’Isola dei Famosi 2022

Chi è Roger Balduino, modello sudamericano tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022. Prima di approdare in Honduras, Balduino si era fatto un nome nell’ambiente della moda milanese. Scopriamo qualche informazione in più su di lui.

Chi è Roger Balduino, affascinante modello brasiliano: vita privata e carriera

Nato ad Erechim, in Brasile, nel 1992, Roger Balduino ha trent’anni ed è un modello molto noto in Italia. Grazie al suo fascino sudamericano e al suo fisico scultoreo, Balduino si è fatto un nome nel mondo della moda, soprattutto a Milano.

Ha prestato il volto a molte campagne pubblicitarie e ha sfilato per una serie di importanti brand europei.

Isola dei Famosi 2022, il modello sbarca in Honduras

Nel 2022 Roger Balduino ha la sua prima opportunità televisiva. Il modello brasiliano è nel cast di naufraghi dell’Isola di Famosi 2022, l’audace reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Balduino è approdato sulle spiagge dell’Honduras il 21 marzo, con il primo gruppo di VIP spiaggiati.

Inizialmente in coppia con Jovana Djordjevic, ha perso il televoto flash della prima puntata e si è dovuto trasferire sulla Playa Sgamata. Nel corso della terza puntata viene scelto come compagno di squadra da Ilona Staller, e approda insieme a lei alla Playa Accoppiada.

Vita privata: Naomi Campbell e i flirt sull’Isola

La popolarità di Roger Balduino in rapida ascesa. Ha un profilo Instagram in crescita che ad oggi conta oltre 9mila follower. Si sa ancora molto poco sulla sua vita privata. Non è dato sapere se abbia già una fidanzata. In passato, alcuni giornali di gossip gli hanno attribuito un flirt con Naomi Campbell, notizia mai confermata da nessuno dei due supermodelli. Prima di sbarcare in Honduras, Balduino sembrava essere single.

Il modello, tuttavia, pare aver già trovato l’amore sull’Isola. Si tratta della naufraga Estefania Bernal, Miss Universo argentina con la quale, secondo alcune indiscrezioni, è entrato in intimità già in albergo…