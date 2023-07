Juliette Mayniel, chi era l’attrice e madre di Alessandro Gassmann: vita privata, film e causa morte

Juliette Mayniel era un’attrice francese conosciuta in particolare per essere stata legata all’attore e regista italiano Vittorio Gassmann. Da questa relazione nacque l’attore Alessandro Gassmann che ha dato la notizia della morte della madre.

Juliette Mayniel, chi era l’attrice e madre di Alessandro Gassman: vita privata

Juliett Mayniel, attrice francese, era nata a Saint-Hippolyte il 22 gennaio del 1936. La donna prima si era sposata con l’attore francese Robert Auboyneau, da cui si è separata ufficialmente nel 1964. Poi, ha avuto una relazione con l’attore e regista Vittorio Gasmann ma non si sono mai sposati. Dalla loro relazione è nato nel 1965 l’attore Alessandro Gassmann. Negli ultimi anni viveva in Messico.

L’attore in un’intervista al Corriere della Sera spiegava che grazie a lei aveva imparato a rispettare e difendere la natura e l’ambiente: “Era figlia di contadini francesi, che però non ho fatto in tempo a conoscere”.

“Non ho mai occasione di parlare di mia madre, mi chiedono sempre di mio padre – aveva detto l’attore – mia madre era di una bellezza fuori dal comune, uno dei volti della Nouvelle Vague, aveva vinto l’Orso d’oro alla Berlinale. Attrice cult ancora oggi, quando metto una sua foto sui social, spopola”

Juliette Mayniel: causa morte

A dare notizia della morte di Mayniel, è stato il figlio Alessandro Gassmann con un post su Twitter scrive: “Non ci sei più e ci sarai sempre. Ti voglio bene, buon viaggio mamma”. Aveva 87 anni ed ha avuto un malore.

I film

Tra i film che più si ricordano ci sono “Occhi senza volto” (1960), “Peccati in famiglia” (1975), “Il vizio di famiglia” (1975), “I prosseneti” (1976), “Il maestro di violino” (1976) e “Di padre in figlio” (1982). Per la televisione ha interpretato diversi sceneggiati fra i quali “L’Odissea” (1968), dove impersonava Circe, e Madame Bovary (1978). Tra i riconoscimenti vinse nel 1960 di un Orso d’argento come migliore attrice al Festival di Berlino, per l’interpretazione del film “Storia di un disertore”.