Festa della donna, perché si festeggia l’8 marzo e frasi famose di auguri

Festa della donna cade l'8 marzo ogni anno. Ecco perché è stato scelto questo giorno e quali sono le frasi famose per gli auguri.

Festa della donna, cade l’8 marzo il giorno in cui si ricordano i diritti femminili. Questa ricorrenza risale ai primi anni del novecento quando le donne iniziarono le prime battaglie per rivendicare i propri diritti e non sentirsi inferiori agli uomini.