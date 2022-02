Naomi Campbell con la figlia in copertina a 51 anni

Naomi Campbell e la figlia sono apparse in uno scatto pubblico sulla rivista di Vogue. La modella ha anche raccontato alcuni dettagli della sua maternità e del dono ricevuto.

Naomi Campbell con la figlia in copertina

Sempre bella e raggiante, nonostante l’età avanzi. In più da madre, la modella Naomi Campbell si mostra in tutta la sua semplicità e bellezza naturale con tra le braccia la sua piccola figlia.

Entrambe sono apparse pubblicamente in uno scatto.

Naomi, fotografata da Steven Maisel, posa così per la cover della prestigiosa rivista Vogue e per la prima volta racconta qualche dettaglio da quando è diventata madre: “Sono fortunata che la mia piccola ami viaggiare come me, senza lamentarsi di decollare o atterrare. È una brava ragazza: dorme molto bene, non piange quasi mai e mi hanno detto che è molto vigile per la sua età.

Ha appena iniziato a salutare, il che è divertente. Lei ride molto. Quasi parla. Penso che potrebbe camminare prima di gattonare”, racconta.

Nell’intervista su Vogue, Campbell ha raccontato anche la sua vita professionale. “Ho 51 anni e cammino con ragazze che ne hanno 18! È fantastico stare con i giovani, ma devo dire che in una delle ultime sfilate mi sono ripetuta continuamente: “Forza, alza i piedi! Perché cammini così lentamente?”.

La modella a Vogue: “È la cosa migliore che abbia mai fatto”

Alla rivista Vogue la Campbell ha continuato il racconto: “Posso contare su una mano il numero di persone che sapevano che stavo avendo lei”. Nonostante la sua notorietà, è riuscita a tenere sotto riserbo la sua maternità ma a adesso non nasconde tutta la sua gioia nel avere ricevuto un dono così grande: “Lei è la più grande benedizione che potessi mai immaginare.

È la cosa migliore che abbia mai fatto“.