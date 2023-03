Elisabetta Canalis oggi è attualmente una nota showgirl, nota anche come ex velina di Striscia La Notizia. Ma rispolveriamo un po’ la vita e la carriera della nota showgirl e attrice italiana e vediamo chi è Elisabetta Canalis, dalla vita privata alla carriera professionale.

Elisabetta Canalis: età

Elisabetta Canalis è una showgirl, modella e attrice italiana naturalizzata statunitense, ora anche imprenditrice nel settore del fitness. È nata a Sassari il 12 settembre 1978 – ha 43 anni – sotto il segno zodiacale della vergine ed è alta 171 cm per 61 kg.

Elisabetta Canalis: carriera dell’ex velina

La carriera di Elisabetta Canalis ha inizio nel 1999, quando viene scelta per ruolo di velina nel tg satirico Striscia la Notizia di Antonio Ricci, in coppia con Maddalena Corvaglia. Il notevole successo che riscuote nel programma è il trampolino di lancio per una brillante carriera. La modella e showgirl è stata protagonista di due calendari, uno per CQ e l’altro per Max, ha condotto diverse trasmissioni televisive – tra cui Controcampo – e ha partecipato a dei videoclip.

Dal cinema al festival di Sanremo

Come attrice ricordiamo il ruolo di protagonista nel 2004 nella celebre sit-com Love bugs con Fabio De Luigi e nella serie tv I Carabinieri. Il debutto al cinema avviene nel 2006, nel cinepanettone Natale a New York con De Sica. Nel 2011 affianca Gianni Morandi e Belen Rodriguez nella conduzione del Festival di Sanremo. Insieme a Enrico Silvestrin e Giulio Golia conduce il Festivalbar 2007. Ha partecipato anche alla serie tv L’Isola di Pietro 2.

“Vite da copertina” su Tv8

Nell’autunno 2021 Elisabetta Canalis tornerà in tv con un programma tutto suo, Vite da copertina, in onda su Tv8 dal 1° settembre (dal lunedì al venerdì, alle 17.30). Nel programma si parlerà di cinema, tv e gossip ma “all’acqua di rose“, come ha specificato la stessa Canalis in un’intervista al Corriere della Sera. Non ci sarà quindi spazio, afferma la futura conduttrice, per scandali o scoop poco lusinghieri per i protagonisti: “Non farei mai del gossip cattivo, quello che non ho amato quando lo subivo. Non potrei mai condurre un programma che va a scavare nella vita delle persone“.

Elisabetta Canalis: vita privata

Molto nota è stata la relazione tra la showgirl e l’ex calciatore Christian Vieri, nei primi anni del 2000.

La relazione con George Clooney

Poi, dal luglio 2009 al giugno 2011, la Canalis è stata fidanzata con il famoso attore americano George Clooney.

Il matrimonio Brian Perri (e il divorzio)

Il 14 settembre 2014 si è sposata con il chirurgo italo-americano Brian Perri (chi è il marito di Elisabetta Canalis: età, lavoro, figli). La coppia vive a Los Angeles insieme alla figlia, Skyler Eva, nata il 29 settembre 2015.

Nel marzo 2023 è arrivata la notizia che i due sono arrivati ad un punto di rottura: Elisabetta Canalis ha infatti divorziato da Brian Perri, sposato nel 2014. Finisce quindi la storia del chirurgo ortopedico 55enne americano con l’ex velina e stando ai documenti legali, già depositati in tribunale e ottenuti dal sito statunitense The Blast, la ex coppia avrebbe chiesto l’affidamento congiunto della figlia Skyler Eva, 7 anni.

Per ora Elisabetta Canalis, dalle prime notizie che sono trapelate, non avrebbe avanzato alcuna richiesta di mantenimento, anche se, secondo la legge, potrebbe farlo in un secondo momento.

Elisabetta Canalis a “Grazia”: “Io come Ambra…”

Elisabetta Canalis, dopo il tapiro d’oro consegnato ad Ambra Angiolini per la rottura con Allegri, ha voluto ribadire la sua solidarietà alla showgirl. “In passato mi sono trovata nella posizione di Ambra, sono stata tradita anch’io. Avere il cuore a pezzi e sentirselo ricordare non è piacevole. Se guardo indietro ripenso a me con tenerezza” E ha poi aggiunto: “So che cosa vuol dire essere sulle pagine dei giornali per le tue questioni private. Molte persone la vivono comunque bene, a me cambiava la giornata. Cammini per la strada, vai dal salumiere e tutti si sentono liberi di dire il loro pensiero”.

Patrimonio

Al momento non ci sono cifre ufficiali sul patrimonio della showgirl e imprenditrice, tuttavia Forbes ha deciso di inserirla tra le donne più ricche al mondo con un patrimonio personale che dovrebbe aggirarsi intorno ai 90 milioni di dollari.