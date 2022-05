Alba Parietti si sposa a 60 anni? Ecco con chi

Alba Parietti si sposa? Secondo alcune indiscrezioni, la showgirl sarebbe pronta a dire SI al suo nuovo amore, un uomo misterioso sbucato dal nulla e negli ultimi giorni paparazzato insieme alla Parietti.

Alba Parietti si sposa a 60 anni?

Nelle ultimissime ore, si parla fortemente di nozze imminenti per Alba Parietti, che all’età di 60 anni starebbe per dire il suo SI. La showgirl non da poco si è pubblicamente dichiarata impegnata in una nuova storia.

Un amore fresco. Tuttavia, secondo quanto riporta Dagospia i due sembrerebbero inseparabili e a confermarlo sarebbero proprio gli amici dei due.

Alba Parietti qualche settimana fa è stata paparazzata per le vie di Milano in compagnia di un uomo misterioso. L’ultima relazione di Alba Parietti è stata quella con Cristiano De Andrè, figlio del grande cantante Fabrizio. Una storia durata 4 anni dal 2010 al 2014. Poi ecco il nuovo amore, quello importante tanto che potrebbe convolare a nozze.

Ecco con chi…

Il nuovo compagno della Parietti non fa parte del mondo dello spettacolo, ma lavora da anni nel settore vendite di Poste Italiane. L’articolo di Chi definisce Fabio Adami come “uno sportivo e ha un incarico importante, una persona seria e riservata”.

Secondo il giornale di Alfonso Signorini Alba avrebbe conosciuto Fabio ad una cena, grazie ad alcuni amici in comune. Fin da subito tra i due è nata una grande intesa, abbastanza forte da convincere una single convinta come la Parietti a dare un’altra chance all’amore.

La conduttrice, infatti, pare avere intenzioni serissime con il manager. Secondo il settimanale Oggi Alba ha già presentato Fabio a suo figlio, Francesco Oppini, e ai suoi amici più intimi.