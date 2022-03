Roger Balduino ed Estefania Bernal stanno insieme? Primi amori sull’Isola

Roger Balduino ed Estefania Bernal stanno insieme? Potrebbe essere già sbocciato un primo amore sull’Isola dei Famosi 2022. Secondo alcune indiscrezioni dell’esperta di gossip Deianira Marzano sembra esserci del tenero tra il supermodello brasiliano e la Miss Universo argentina: “Sono già stati insieme e non certo per giocare a carte”.

Roger Balduino ed Estefania Bernal stanno insieme? Arriva l’amore sull’Isola dei Famosi 2022

Pochi giorni dopo l’inizio dell’Isola dei Famosi 2022, sembrano esserci già stati dei risvolti piccanti.

Anzi, secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano potrebbe esser sbocciato l’amore ancor prima che cominciasse il reality. I due nuovi innamorati sono due bellissimi naufraghi: Roger Balduino ed Estefania Bernal. Per le fonti dell’esperta, la coppia si è conosciuta in albergo, durante il periodo di isolamento, e tra i due è scattata subito la scintilla. “Confermo quello che si dice su Estefania e Roger Balduino.” -afferma Deianira- “Sono stata messa al corrente come anche l’amica di lei, che in albergo i due sono stati insieme.

Diciamo che hanno passato del tempo in camera e non per giocare a carte. Ora ho capito come mai mettono certe cose nel kit di salvataggio di ogni concorrente de L’Isola dei Famosi”.

Estefania: “Mi fa piacere che sia qui, prima del gioco non ci conoscevamo”

Inizialmente Roger ed Estefania sono stati separati dal gioco. Il modello brasiliano, sconfitto nel televoto insieme alla compagna di squadra Jovana Djordjevic, è stato costretto a trasferirsi sulla Playa Sgamada.

Balduino ha espresso subito interesse per l’affascinante naufraga: “Mi manca Estefania. Di lei mi piace il suo modo di essere, sembra una persona vera. Di lei mi piace il suo modo di essere, poi quando parla, l’accento spagnolo, me encanta”. Per combattere la nostalgia, il modello le ha inviato una lettera d’amore in bottiglia.

Il messaggio di Roger per Estefania 😍 #Isola pic.twitter.com/r3wC4PA4OP — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 28, 2022

Roger è riuscito a tornare da Estefania nel corso della terza puntata, scelto come compagna di squadra da Ilona Staller per il suo ritorno sulla Playa Accoppiada. La supermodel argentina, candidata Miss Universo nel 2016, si è detta molto contenta di rivederlo: “Certo che mi fa piacere che è qui. Mi ha mandato una lettera dove mi diceva che sperava andassi da lui. Io invece preferivo che lui venisse qui in gioco e così è stato.

Che voto gli posso dare da 1 a 10? Diciamo 8, perché è bello , carino e simpatico, ma dobbiamo conoscerci meglio. Però sono felice che sia qui”. Per il momento Estefania ha tuttavia smentito le voci sul loro piccante incontro in albergo: “Comunque no, prima de L’Isola non ci conoscevamo! Se abbiamo fatto qualcosa in albergo? No giuro nulla, ci siamo soltanto conosciuti.”.