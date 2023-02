Roby Facchinetti oggi: vita privata: moglie, figli, malattia, ladri in casa

Roby Facchinetti è grande musicista e cantautore ha ottenuto il suo più grande successo nel gruppo musicale dei Pooh. Ha scritto diversi capolavori musicali.

Roby Facchinetti oggi

Camillo Lorenzo Ferdinando Facchinetti, meglio noto come Roby Facchinetti, è nato a Bergamo il primo maggio 1944. Nel 1958 ha fondato poi un gruppo musicale intitolato i Monelli con cui poi ha iniziato a fare un’ esperienza artistica e lavorativa all’interno di un locale di Riccione. Nel 1966 arriva la svolta. La band si esibisce insieme ai Pooh e questi ultimi propongono a Roby di unirsi a loro per sostituire Bob Gillot e dal quel momento non lascerà più il famoso gruppo. Sin da subito diventa il compositore della maggior parte dei pezzi. Fino al 1971 la composizione musicale passa tutta per le sue mani, anche se le voci soliste sono soprattutto di Riccardo Fogli e Dodi Battaglia.

Carriera musicale

Con i testi di Valerio Negrini compone Tanta voglia di lei, Pensiero, Noi due nel mondo e nell’anima, Nascerò con te, Quando una lei va via, Io e te per altri giorni, Infiniti noi, Parsifal. Con l’uscita del singolo “Per te qualcosa ancora”, la voce principale del gruppo diventa Roby, che interpreta successivamente i brani di maggior successo del decennio, partendo da “Linda”, “Pierre”, “Dammi solo un minuto”, “Cercami” (in coppia con Dodi) e “Ci penserò domani”.

Nel marzo 2020, durante l’epidemia di COVID-19 in Italia, scrive il brano Rinascerò, Rinascerai, con le parole del collega Stefano D’Orazio. Tanto SIAE quanto Sony Music devolveranno tutti i diritti in favore dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Moglie e figli

Roby Facchinetti ha avuto una vita sentimentale piuttosto ricca. Si è sposato una prima volta nel 1970 con Mirella costa dalla quale poi ha avuto anche due figlie Alessandra che è una nota stilista e Valentina. Poi poi nel 1979 i due si sono separati e Roby si è legato a Rosaria Longoni che è tra l’altro la madre anche di Francesco Facchinetti. Nel 1989 si è sposato per la seconda volta poi con Giovanna Lorenzi dalla quale ha avuto altri due figli Roberto e Giulia. Attualmente Roby vive ancora con la moglie Giovanna in un quartiere di Conca Fiorita a Bergamo.

La rapina nella villa di Bergamo

Nel gennaio 2023 tre banditi, pistole alla mano, sarebbero entrati nella villa di Bergamo del leader dei Pooh e hanno rapinato oggetti di valore per poi fuggire. ll tutto è avvenuto nella sua villa di Bergamo, quando in casa c’era anche la sua famiglia. I tre sono entrati in casa con guanti e i volti nascosti dietro a passamontagna.

Roby Facchinetti, malattia moglie

Giovanna Lorenzi, la moglie di Roby Facchinetti, ha dovuto subire un’operazione molto importante per un serio problema di salute. Roby Facchinetti in occasione del 90esimo compleanno di Don Mazzi lo ha ringraziato per il supporto morale e la vicinanza che il sacerdote gli ha mostrato nei momenti difficili della sua vita: “Tu sai che i miei se ne sono andati a 14 anni di distanza l’uno dall’altra; alla messa funebre, tu c’eri. Mia moglie Giovanna ha subito un’operazione importante, e tu sei venuto due volte a trovarci in ospedale“.

Malattia della figlia

Nel 1989 Roby Facchinetti si è sposato con Giovanna Lorenzi, dalla quale ha avuto due figli, Roberto e Giulia. La più piccola di casa, ha avuto dei seri problemi di salute ed è stata diverso tempo in ospedale, ricevendo tutta la famiglia la vicinanza sempre di don Mazzi.