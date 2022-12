Riccardo Fogli oggi: carriera, Pooh, Gf Vip, moglie, figli, amante, ex fidanzata

Riccardo Fogli oggi è un cantautore e bassista italiano, che è stato frontman e bassista dei Pooh tra il 1966 e il 1973 nonché per aver vinto il 32º Festival di Sanremo.

Riccardo Fogli oggi è un cantautore e bassista italiano, che è diventato famoso nel corso della sua carriera musicale per essere stato frontman e bassista dei Pooh. Nato il 21 ottobre 1947 a Pontedera, ha 75 anni ed ha esordito nel mondo della musica con come frontman e bassista di un gruppo rock, chiamato Jet, che faceva base a Piombino.

Inizialmente lavorava in questa città come gommista, ma successivamente l’incontro con gli altri esponente dei Pooh gli ha permesso di inoltrarsi ancora di più nel mondo della musica. Con i Pooh è entrato nel gruppo in sostituzione di Gilberto Faggioli, che si trovava in divergenza con i membri del gruppo musicale. All’inizio il suo ruolo nella band era marginale (si occupava dei cori e delle parti di basso dei brani non ancora registrati) ma con il passare del tempo divenne la voce unica del gruppo (dal 1970 circa in poi).

Nella sua carriera ha vinto il 32° Festival di Sanremo.

Riccardo Fogli nel 1973 si separa ufficialmente dai Pooh per intraprendere la carriera come artista solista, aiutato in particolar modo dai consigli di Patty Pravo (all’epoca divenuta la sua amante).

Fogli e il Gf Vip 7

Riccardo Fogli è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 7 condotto da Alfonso Signorini. A poche ore, però, dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello, la sua partecipazione è già sotto la lente di ingrandimento per una bestemmia detta.

Parlando con i suoi nuovi inquilini Wilma Goich, Charlie Gnocchi e Antonino Spinalbese quando è inciampato in una bestemmia, che sicuramente sarà presa in considerazione dagli autori del programma. Il video è già diventato virale.

In precedenza, aveva partecipato anche a L’Isola dei Famosi 2019.

Vita privata, moglie e figli

Fogli è stato sposato con Viola Valentino, che lasciò per un breve periodo nel 1972 a causa di un flirt con Patty Pravo.

Ritornato poi dalla moglie, si separa definitivamente dopo aver conosciuto nel 1992 l’attrice Stefania Brassi, allora moglie del regista Antonio Maria Magro, con la quale ha avuto il figlio Alessandro.

Il 12 giugno 2010, dopo la separazione dalla Brassi, sposa la modella romana Karin Trentin, che lo ha reso padre di Michelle.