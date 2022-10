Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi vogliono diventare genitori

Il campione di salto in alto Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi, dopo il matrimonio, sognano di diventare genitori.

Dopo una bellissima giornata dedicata al loro matrimonio seguita da molti fan del campione di salto in alto, Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi puntano a diventare genitori. Lo hanno rivelato nel corso di una intervista a Verissimo con Silvia Toffanin, dove hanno confessato alle telecamere la volontà di voler allargare la famiglia.

“Senza metterci d’accordo, nelle promesse entrambi abbiamo parlato di figli” ha infatti rivelato Gianmarco Tamberi, con la moglie Chiara che ha aggiunto come “lui vorrebbe una femminuccia”.

L’emozione del matrimonio

In merito poi alla bellissima – ed emozionante – giornata del loro matrimonio, Tamberi e Chiara Bontempi hanno raccontato come hanno vissuto la preparazione dello sposalizio e il giorno dei fiori d’arancio. “Fino al giorno del matrimonio non credevo fosse così emozionante – ha detto Gianmarco Tamberi – ma quando sono arrivato all’altare e ho visto Chiara entrare, il mio cuore si è sciolto”.

Chiara Bontempi, invece, interpellata sull’argomento, ha affermato che “sono molto sensibile, e per questo ero tesissima. Al momento delle promesse mi sono emozionata tanto, ma allo stesso tempo ero fiera di me per essere riuscita a leggerle, perché durante tutte le prove che ho fatto non riuscivo a dire nemmeno una parola”.