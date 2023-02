Roby Facchinetti, paura nella villa di Bergamo: cosa è successo?

Paura per Facchinetti, leader dei Pooh, che è stato rapinato in casa sua. Per Roby Facchinetti, nella villa di Bergamo, sono stati attimi di paura.

Roby Facchinetti, paura nella villa di Bergamo Paura per Roby Facchinetti, stella dei Pooh, che è stato rapinato in casa. Il super ospite del Festival di Sanremo 2023, che ha attualmente 78 anni, è infatti stato aggredito nella sua villa mentre era con la sua famiglia la scorsa domenica. Tre banditi armati, dopo essere entrati nella casa del cantante, sono poi fuggiti con gioielli ed altri oggetti di valore. La vicenda: cosa è accaduto L’aggressione a mano armata sarebbe avvenuta la scorsa domenica, ma sia la famiglia che le forze dell’ordine hanno chiesto “discrezione” ma comunque stanno bene. I tre banditi, pistole alla mano, sarebbero entrati nella casa del leader dei Pooh che hanno rapinato e poi sono fuggiti con oggetti di valore. ll tutto è avvenuto nella sua villa di Bergamo di Roby Facchinetti, quando in casa c’era anche la sua famiglia. I tre sono entrati in casa con guanti e i volti nascosti dietro a passamontagna. “Minuti della vita terribili” “Cari amici, avrete appreso dai media della vicenda che ha riguardato me e la mia famiglia. Sono stati 35 minuti terribili, i più brutti della nostra vita – ha scritto il cantante sui social – Voglio però tranquillizzarvi. Stiamo tutti bene. Non posso rivelare altro, atteso che sono in corso le indagini, ma vi ringrazio per la vicinanza che mi state dimostrando. Un abbraccio”