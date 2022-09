Salvini, Ficarra e Picone hanno ironizzato sotto al messaggio del leader della Lega. Il duo comico non ha resistito e ha preso in giro il messaggio di Salvini che si era congratulato con gli italiani ma forse non aveva dato un occhio alla percentuale della Lega. Dunque, il commento dei due attori è diventato subito virale e sta facendo il giro dei social.

Salvini, Ficarra e Picone ironizzano sull’account Twitter del leader della Lega

Nelle ultime ore sta diventando molto virale il commento del duo comico siciliano Ficarra e Picone sotto al post di Matteo Salvini. Il leader della Lega aveva immediatamente dopo le 23 scritto su Twitter i suoi ringraziamenti dopo i primi risultati delle elezioni. Forse è stato troppo frettoloso e non ha guardato gli exit poll della Lega.

I due comici ed attori siciliani hanno risposto dal loro account ufficiale di Twitter al “grazie” di Salvini con lo screenshot del risultato del Carroccio e un commento secco: “Grazie a te, Mattè”, seguito da un occhiolino.

Poi sono seguiti altri commenti ironici di alcuni utenti. “A percentuale state letteralmente sotto i 5 stelle che non sono nemmeno un partito, non so cosa ci sia tanto da festeggiare ma ok”, scrive un utente.

Qualcuno aggiunge: “Matteo hai preso una bella batosta come partito, ben ti sta, per aver votato tutti i green pass di Draghi, la sospensione dal lavoro senza stipendio per chi non faceva il vaccino cioè gli over 50. Sarai sotto il 10% stasera”. “Hai preso meno del 9% perché festeggi? Neanche tuo figlio ti ha votato probabilmente”, è un altro duro cinguettio. “Siete al 10%, tre anni fa eravate al 34%.

A che ora ti dimetti?”, dice un altro.

Il messaggio di Salvini su Twitter

“Centrodestra in netto vantaggio sia alla Camera che al Senato! Sarà una lunga notte ma già ora vi voglio dire grazie”, ha scritto su Twitter il segretario della Lega Matteo Salvini, commentando i primi exit poll e instant poll poco dopo le ore 23.

