Chi è Maxime, il fidanzato di Aurora Ruffino? Scopriamo qualcosa in più sulla dolce metà dell’attrice diventata famosa con Braccialetti rossi, oggi protagonista della nuova fiction Rai Noi. Di chi si tratta? Come si sono conosciuti? Da quanto tempo stanno insieme?

Maxime, chi è il fidanzato di Aurora Ruffino?

Aurora Ruffino è fidanzata dal 2016 con un certo Maxime, un ingegnere di origine francese di diversi anni più giovane di lei. I due si sono conosciuti in vacanza studio in Francia dell’attrice nel 2015, tramite amici comuni.

Non sono purtroppo disponibili molti dettagli sulla dolce metà della Ruffino. L’attrice è infatti molto attenta a non rilasciare al pubblico troppi dettagli sulla sua vita privata e sentimentale: sui suoi profili social non sono presenti foto del suo ragazzo, neanche in coppia con lei. Maxime stesso è una persona riservatissima e la sua presenza online è quasi nulla.

Dalle interviste rilasciate dall’attrice, sappiamo che Maxime l’ha sempre supportata nei suoi sogni e progetti ed è il suo fan più sfegatato.

Dal 2020 la coppia ha cominciato a convivere. Aurora ha dichiarato che Maxime la sta aiutando molto a perfezionarsi nelle lingue: grazie a lui ora sa parlare benissimo l’inglese e sta imparando dei rudimenti di francese. “Con il mio ragazzo parlo in inglese.” -ha raccontato l’attrice nel corso di un’intervista alla Rai- “Anche se sto imparando anche il francese… Il bello arriva quando ci sono le litigate…”.