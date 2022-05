Chi è Tinto, conduttore di “Camper” su Rai 1: moglie, figli, carriera, Decanter

Tinto è il nuovo conduttore di Camper, nuovo programma estivo che andrà in onda su Rai 1.

Chi è Tinto

Tinto, all’anagrafe Nicola Prudente, è un conduttore televisivo e speaker radiofonico, esperto in agricoltura ed enogastronomia. Nato in Puglia a Mesagne (in provincia di Brindisi) il 12 settembre 1976 è noto per il fatto che dal 2002, assieme a Federico Quaranta, sia stato scelto come conduttore di Decanter su Rai Radio 2.

Questo programma, dedicato al mondo delle eccellenze enologiche alimentari e culinarie italiane lo ha reso ogni giorno di più esperto di queste tematiche. Nel programma televisivo Citofonare Rai 2, ad esempio, aveva debuttato con una rubrica personale Frigo dei vip che parlava delle abitudini alimentari degli italiani e dei vip.

La trasmissione Camper su Rai 1

Nicola Prudente, che tutti chiamano Tinto, è stato scelto per condurre dal giugno 2022 la nuova trasmissione Camper su Rai 1.

Si tratta di una nuova trasmissione estiva che punta a far conoscere le bellezze del nostro paese a chi ancora le conosce troppo poco. La trasmissione andrà in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì su Rai 1 dalle ore 12 e fino al Tg1 delle 13:30. Il titolo è emblematico della “mission” della nuova trasmissione e assieme a Tinto ci sarà la conduttrice Roberta Morise.

Moglie e figli

Tinto è sposato con Barbara Parilli Espinoza, una donna venezuelana lontana dal mondo dello spettacolo. La coppia assieme ha avuto due figli e attualmente risiede a Roma.