Roma, chi è il catechista a processo per abusi: la difesa della moglie

Le iniziali del catechista sotto processo per abusi sessuali sono G.V, ha 60 anni ed è membro della comunità neocatecumenale della parrocchia di Santa Rita da Cascia, in zona Casalotti a Roma. La sua vittima aveva 14 anni all’epoca dei fatti che si sono consumati tra il 2009 e il 2012. A far confessare il suo “peccato” è stato un prete: “Ha ammesso di essersi baciato con una ragazzina. Mi ha parlato solo di un bacio e quando ho chiesto a Marta di raccontarmi i fatti anche lei ha confermato”.

Nel 2028 la ragazza parla della vicenda alla madre che ha dichiarato: “Ha subito le violenza da quando aveva 14 anni e dopo essere diventata maggiorenne ha deciso di sfogarsi. Una vergogna quello che è accaduto. All’interno della chiesa ci sono persone che fanno del bene, ma non tutte purtroppo. E poi c’è anche la morale. Non mi interessa se il parroco, all’epoca delle violenze, ha detto di tacere. Loro dovevano raccontare tutto e invece non l’hanno fatto”.

La difesa della moglie

In aula sono arrivate anche le parole della moglie del catechista: “Nel 2018 ho saputo di questi rapporti, me l’ha detto mio marito – ha spiegato la donna ai giudici – ho provato a cercare una spiegazione. All’epoca c’era una crisi matrimoniale e lui potrebbe aver ceduto a una debolezza. Ma non è vero che lei era minorenne, aveva compiuto 18 anni e non c’è stata violenza“.

“Mio marito ha avuto una debolezza a marzo 2013 – ha aggiunto la moglie dell’imputato – quando lei aveva già compiuto i 18 anni e non c’è stata violenza“.

