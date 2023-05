Marcello Masi, chi è il conduttore di Camper nel 2023: vita privata, carriera, moglie

Chi è Marcello Masi, conduttore e giornalista alla guida di Camper nel 2023. L’ex presentatore di Linea Verde e La vita in diretta Estate affiancherà Roberta Morise e Tinto nel rotocalco estivo RAI. Scopriamo qualche informazione in più su di lui.

Chi è Marcello Masi, vita privata e carriera del conduttore e giornalista

Nato a Roma il 10 gennaio 1959, Marcello Masi ha 64 anni ed è un noto conduttore e giornalista. Laureato in Scienze Politiche, lavora come magazziniere e imbianchino prima di cominciare la sua carriera nell’informazione. All’età di 28 anni, nel 1987, comincia a lavorare per la RAI. Due anni dopo è nel Giornale Radio Rai della mezzanotte come giornalista economico. Negli anni successivi continua a lavorare per le redazioni Rai, prima per il TG2, poi come giornalista parlamentare e infine come conduttore del TG2 Notte. In seguito diventa vicedirettore di Televideo Rai e poi del TG2 e gestisce le rubriche Eat Parade, TG2 Dossier e TG2 Dossier – Storie. Dal 2011 al 2016 diventa direttore del TG2. Negli ultimi anni Marcello Masi ha cominciato a condurre anche programmi di intrattenimento come Signori del Vino, Linea Verde Life, In viaggio con Marcello e La vita in diretta Estate. A partire dal 2023 è al fianco di Roberta Morise e Tino alla conduzione del rotocalco estivo Camper.

Vita privata: moglie, figli

Si sa relativamente poco circa la vita privata di Marcello Masi, che tende ad essere una persona particolarmente riservata. Il giornalista è sposato da oltre 25 anni con Flavia Maria Coccia, al momento dirigente nell’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche. Dalla loro unione è nata una figlia, Domitilla, che al momento si sta costruendo una carriera come cantautrice. In passato Masi ha ammesso che il suo lavoro lo ha spesso tenuto lontano dai suoi familiari. Questo non gli impedisce di provare a supportare le persone che ama anche a distanza. In occasione dell’uscita del nuovo brano della figlia, Piccole parti di me, Masi si è mostrato più che orgoglioso sul suo profilo Instagram: “Tanto emozionato. Brava Dodó. Il suo ultimo brano su Repubblica Roma. Un brano che mi emoziona ogni volta che lo ascolto”.