Perché Vito Coppola non è a Ballando con le stelle: il ballerino ha vinto la scorsa edizione del programma di Rai 1 in coppia con Arisa. Tuttavia, la sua partecipazione non è stata confermata nella stagione 2022.

Perché Vito Coppola non è a Ballando con le stelle?

Il ballerino, di origini campane, ha avuto una migliore proposta professionale ecco perché non è presente nel nuovo cast di Ballando. A dare la notizia qualche mese fa è stata la stessa conduttrice Milly Carlucci, spiegando le motivazione in una diretta Instagram con Coppola: “Qui c’è in ballo un biglietto. Vito ha avuto un invito importantissimo al programma inglese Strictly Come Dancing, con tutti i nostri auguri e la nostra benedizione farà parte del cast”. Poi, ha aggiunto: “È importante che i nostri ballerini italiani facciano esperienza all’estero.

In bocca al lupo, ti aspettiamo in Italia dopo”.

Il cast e la giuria della nuova edizione 2022

I primi nomi del nuovo cast e della giuria sono trapelati già da diverse settimane. Ecco il cast completo con le coppie formate della nuova edizione:

La giuria è confermata: ritroviamo Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli, pronta a giudicare le performance del compagno, lo chef Lorenzo Biagiarelli. Commentatore a bordo campo ancora Alberto Matano, affiancato da un ospite diverso ad ogni puntata, mentre nella parte della giuria popolare, ad affiancare Rossella Erra ci sono Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira.

Tra i maestri, c’è il rientro di Veera Kinnunen dopo la maternità e quello di Angelo Madonia. Poi, ecco i cinque nuovi professionisti: Pasquale La Rocca, italianissimo vincitore di due edizioni irlandesi e una belga di “Ballando con le stelle”, Simone Casulo, vincitore di due campionati mondiali di show dance, Roly Maden, cubano ma italiano di adozione, il siciliano Simone Arena e Moreno Porcu dalla Sardegna.