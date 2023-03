Erin Darke, chi è la fidanzata di Daniel Radcliffe: età, figlio, film, vita privata

Chi è Erin Darke, attrice e fidanzata di Daniel Radcliffe. Scopriamo qualche informazione in più sulla compagna di vita dell’attore che ha dato il volto ad Harry Potter. Cosa sappiamo di lei?

Chi è Erin Darke, fidanzata di Daniel Radcliffe: carriera, vita privata

Nata il 10 settembre 1984 a Flint, nel Michigan, Erin Darke ha 38 anni ed è un’attrice americana nota soprattutto per la sua relazione con Daniel Radcliffe, celebre volto di Harry Potter. Laureata all’Università del Michigan, nel corso della sua carriera artistica ha recitato in diversi ruoli perlopiù minori sia per il cinema che per il piccolo schermo. In particolare, spiccano le serie Good Girls Revolt, dove recita nel ruolo di Cindy, La fantastica signora Maisel e Dietland. Erin recita in oltre nei film Love & Mercy – Tutto per la musica, Beside still waters, Still Alice e Don’t think twice.

Vita privata, la storia con Daniel e il figlio in arrivo

Erin Darke e Daniel Radcliffe stanno insieme dal 2012. I due si sono incontrati per la prima volta sul set di Giovani ribelli – Kill your darlings e da allora non si sono più lasciati. Erin e Daniel hanno lavorato a diversi progetti insieme, tra cui Don’t think twice e alcuni episodi dello show della CBS Miracle workers. Per quanto riguarda la loro vita privata, le informazioni sono molto scarse. La coppia è molto riservata e non è solita condividere troppo della propria quotidianità. Nel marzo del 2023 la coppia ha annunciato di aspettare un figlio insieme.