Emanuela Fanelli ha un fidanzato? Vita privata e curiosità

Emanuela Fanelli è un’attrice e comica italiana che sarà co-conduttrice di Valerio Lundini nel programma “Una pezza di Lundini”. Scopriamo qualcosa in più della vita privata di Emanuela Fanelli.

Chi è Emanuela Fanelli

Emanuela Fanelli è un’attrice e comica italiana che ha iniziato la sua carriera da adolescente. Le sue prime pellicole sono Non essere cattive, Gli uomini saranno ultimi, Beata ignoranza, Assolo, La casa di famiglia. Nel 2016 è stata protagonista assieme a Corrado Guzzanti della serie tv Dov’è Mario? e nel 2014 ha ricevuto il 48h Film Project come miglior attrice per il suo ruolo nel cortometraggio Un film d’amore.

Nel 2019 è stata una dei protagonisti del programma tv Battute? su Rai 2 ed è stato protagonista nel videoclip Immigrato di Checcho Zalone girato per promuovere il film Tolo Tolo. Dal 2020 prende parte al programma “Una pezza di Lundini” e nel 2021 partecipa alla terza serata del Festival di Sanremo come ospite per la serata cover al fianco de Lo stato sociale.

Emanuela Fanelli e la vita privata

Emanuela Fanelli vive a Roma e sappiamo che ha molti amici nel mondo dello spettacolo, come ad esempio Laura Pausini e Paola Cortellesi. Dal suo profilo Instagram è molto difficile capire qualcosa in più sulla sua situazione sentimentale: è single oppure no? Non si capisce, specie perchè Emanuela è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata. Dai rumors che circolano, in ogni caso, attualmente dovrebbe essere single.

“Una pezza di Lundini”

Emanuela Fanelli è protagonista di “Una pezza di Lundini”, programma condotto assieme a Valerio Lundini. I due sono pronti a tornare in onda, dopo i successi delle stagioni precedenti, da mercoledì 30 marzo alle 23.30 su Rai 2.

Il programma, che vedrà la partecipazione anche del gruppo musicale Vazzanikki, ha raggiunto picchi di oltre settecentomila spettatori sul lineare e su RaiPlay.

Passioni

Di lei si sa che i suoi miti sono Carlo Verdone e Franca Valeri. Ama moltissimo la parmigiana e nel luglio del 2021 è uscito il suo secondo libro.