Pechino Express 2022, vincitori: chi sono i Pazzeschi?

Fa il suo esordio nel mondo dello spettacolo come attrice. Dopo alcuni corsi di recitazione al CTA di Milano, recita con Jerry Calà in Ragazzi della notte, nel 1995. Dopo molta gavetta in tv locali italiane e svizzere, approda ad MTV, dove conduce programmi musicali come MTV Select, Hitlist Italia e anche trasmissioni d’informazione come Cinematic e Week in Rock. Nel 2002 arriva l’affermazione definitiva grazie a Le Iene. Il suo lavoro da inviata nella trasmissione di punta di Italia 1 le consente di farsi conoscere dal grande pubblico.

È l’inizio della fase più scoppiettante della carriera della conduttrice. Dal 2005 al 2008 presenta su MTV Very Victoria, late show in stile americano in cui intervista importanti personaggi del mondo dello spettacolo italiano. In quegli anni conduce Quelli che il calcio, Victor Victoria e l’edizione 2006 del Festival di Sanremo, affiancata da Giorgio Panariello e Ilary Blasi. Nel 2014 sostituisce Simona Ventura come giudice a X Factor, affiancando Mika, Fedez e Morgan.Dopo quest’ultima esperienza, le apparizioni televisive di Victoria Cabello cominiano a farsi più rare.

La conduttrice infatti decide di allontanarsi dalle scene per motivi di salute. Come spiega in un’intervista del 2017, è stata affetta dalla malattia di Lyme: “Un calvario che non auguro a nessuno, non mi ha dato tregua”.