Aerei, sciopero del 20 Giugno: cosa fare per recuperare i soldi del biglietto

La settimana è appena iniziata, ma ci sono già diverse novità. È infatti previsto lo sciopero degli aerei in data Martedì 20 Giugno. Una pessima notizia per i moltissimi viaggiatori, che dovranno trovare un’alternativa in poche ore.

Alcuni voli saranno comunque garantiti.

20 Giugno, sciopero degli aerei

L’astensione dal lavoro sta diventando un fenomeno – spesso di protesta – sempre più popolare. Lo sciopero in questione, che è previsto per domani 20 Giugno, causerà enormi problemi ai diversi viaggiatori, tra ritardi e tratte cancellate. Secondo quanto stimato da ItaliaRimborso, a subire il disservizio saranno più di 210.000 passeggeri; per l’occasione l’Enac ha reso pubblica una lista di voli garantiti, sia per l’Italia che dall’Italia. Ci sarà dunque la cosiddetta “fascia garantita”.

Molte compagnie aeree hanno cominciato a cancellare i voli, avvisando anche i passeggeri interessati, comunicando loro dlelo sciopero. Alcune realtà hanno proposto voli alternativi, rispettando il regolamento, ma comunque spesso non aiuta il viaggiatore a trovare una soluzione valida.