Elezioni 2022, risultati: chi sono i primi eletti al Senato e alla Camera?

Elezioni politiche 2022, i risultati: chi sono i primi eletti al Senato e alla Camera? Lo spoglio è ancora in corso ma alcune vittorie sono già certe. Ecco i primi nomi dei nuovi deputati e senatori.

Dalla chiusura delle urne delle ore 23, arrivano i primi risultati dello spoglio dei collegi uninominali che assegnano parte dei seggi al Senato e alla Camera dei Deputati.

Chi sono i primi nomi eletti in Parlamento? A Cremona viene eletta per il centrodestra Daniela Santanché, che batte la concorrenza di Carlo Cottarelli. Tornano in Parlamento anche Emma Bonino, Riccardo Magi e Manfredi Potenti. Vittoria certa anche per Silvio Berlusconi, che trionfa a Monza contro la candidata del centrosinistra Federica Perrelli, e Pier Ferdinando Casini, dopo un duro testa a testa con Vittorio Sgarbi per il centrodestra.

Di Maio fuori dal Parlamento, Ilaria Cucchi vince a Firenze: “Sono commossa”

Tra le tante conferme importanti spicca l’esclusione eccellente di Luigi Di Maio, battuto da Sergio Costa del Movimento 5 Stelle al collegio di Napoli Fuorigrotta. L’ex Ministro, visti gli scarsi risultati di Impegno Civico, rischia di restare fuori anche al proporzionale. L’attivista Ilaria Cucchi approda in Parlamento per la prima volta con l’Alleanza Sinistra Italiana-Verdi, trionfando al collegio uninominale di Firenze. “Sono commossa.” –ha dichiarato ad Adnkronos– “Ringrazio tutti coloro che hanno creduto e credono in me.

La mia storia è partita il 22 ottobre 2009. Siamo partiti da lì, con Fabio Anselmo, e insieme a lui abbiamo cambiato il corso degli eventi nel “nostro” processo. Non dimentico chi sono e da dove vengo. Mi sento di fare una promessa a coloro che mi hanno votata. Non vi deluderò!”.