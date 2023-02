Sheila Capriolo, chi è la conduttrice di 7 Gold nuova fiamma di Bellavia

Chi è Sheila Capriolo, conduttrice e attrice tv e possibile nuova fiamma di Marco Bellavia. Personaggio televisivo oggi su 7 Gold, in passato ha lavorato con i Fichi d’India. Cosa sappiamo di lei?

Chi è Sheila Capriolo, vita privata e carriera della nuova fiamma di Marco Bellavia

Nata a Luino, in provincia di Varese, l’11 maggio 1974, Sheila Capriolo ha 48 anni ed è una nota giornalista, attrice e conduttrice televisiva. Di recente il suo nome è tornato sulla bocca di tutti per il suo presunto flirt con l’ex conduttore ed ex gieffino Marco Bellavia. Ha fatto i suoi esordi nel mondo dello spettacolo sulla Televisione Svizzera Italiana, dove ha lavorato in una trasmissione sportiva. In seguito Sheila Capriolo ha avuto alcuni ruoli da attrice in televisione, recitando in diversi episodi di Don Luca, Una contro tutti e Vivere. Nel 2001 interpreta l’assistente dei Fichi d’India nel film comico con protagonista il duo Amici Ahrarara. Si fa conoscere, inoltre, grazie a diverse pubblicità, tra cui quella di Chateau D’Ax, Fabbri Editore e Tutto risparmio. La Capriolo ha poi partecipato all’ottava edizione di Ciao Darwin, il varietà cult di Paolo Bonolis, nella squadra del Mondo della TV guidata da Paola Perego.

Di recente si è reinventata conduttrice, lavorando su diversi canali minori e regionali. Ha lavorato per Milano TV, Comedy Central e ad oggi è su 7 Gold. Sul noto canale privato ha Viaggiando TV e gestisce lo spazio dedicato alla lettura dei numeri del lotto. Sheila Capriolo ha inoltre un’ampia presenza sul web: la sua pagina Instagram ha un seguito di oltre 100mila fan, mentre la sua pagina Facebook conta oltre 35mila follower.

View this post on Instagram A post shared by Sheila Capriolo (@sheilacapriolo)

La storia con Bellavia, nuova fiamma o no? “La conosco da 30 anni, è un’amica”

La notizia del possibile amore sbocciato tra Marco Bellavia e Sheila Capriolo arriva dal settimanale Chi, che ha pubblicato una serie di intriganti foto della coppia. I due sono stati paparazzati a cena in un noto ristorante giapponese, dove spesso l’ex gieffino va a cena con suo figlio. Le foto mostrano Marco e Sheila scambiarsi baci appassionati, sia nel locale che in mezzo alla strada. Per il momento l’ex conduttore ha provato in ogni modo a smentire la storia. Interrogato da Alfonso Signorini negli studi del GF Vip 7, ha risposto: “Ma è una mia amica da 30 anni. È una sola questa foto”.