Chi era Bruno Arena: causa morte, vita privata e carriera del comico dei Fichi d’India

Chi era Bruno Arena: causa morte, vita privata e carriera. Il celebre cabarettista milanese era un membro del duo comico I Fichi d’India assieme al suo grande amico Max Cavallari. Scopriamo qualcosa di più sulla sua vita.

Chi era Bruno Arena: causa morte del comico dei Fichi d’India

Bruno Arena, noto comico milanese e membro del duo I Fichi d’India, è morto il 28 settembre all’età di 65 anni. Ne da la notizia il figlio Gianluca Arena, anche lui cabarettista, che lo saluta addolorato su Facebook: “Non ero pronto, ma tanto non lo sarei mai stato.

Buon viaggio papà. Lasci un vuoto immenso”. Arena soffriva le conseguenze di un aneurisma cerebrale che lo aveva colpito nel 2013, durante la registrazione di una puntata di Zelig. Dopo mesi di ricovero in ospedale, di terapie e riabilitazione, il comico si era gradualmente ripreso. L’impatto dell’ictus sulla sua vita fu devastante: era costretto in sedia a rotelle e aveva perso la sensibilità in diverse parti del corpo.

La carriera: il successo dei Fichi d’India tra tv e cinema

Nato a Milano il 12 gennaio 1957, Bruno Arena lavora per diversi anni come insegnante di educazione fisica. si avvicina al mondo dello spettacolo solo nel 1983, quando comincia ad esibirsi in spettacoli comici come animatore turistico. Nel 1988 incontra per la prima volta l’attore comico Max Cavallari, con il quale formerà lo storico duo dei Fichi d’India. Dopo gli esordi e la gavetta in diversi locali di cabaret, fanno il loro debutto in tv su Italia 1, nel 1994, nella trasmissione Yogurt.

Nello stesso anno si fanno conoscere anche in ambito radiofonico: scrivono e conducono la trasmissione radiofonica Tutti per l’una su Radio Deejay insieme a Marco Baldini.

Il duo fa il botto in televisione grazie a La sai l’ultima?, Zelig e Colorado, trasmissioni che lo rendono uno dei più famosi gruppi comici italiani dell’epoca. Il successo televisivo di Bruno e Max si traduce anche in tantissime apparizioni nel cinema comico. Recitano in molte commedie famose come Merry Christmas, Natale sul Nilo e Natale in India di Neri Parenti.

Vita privata: figlio, moglie, famiglia

L’aneurisma nel 2013, avvenuto durante le registrazioni di Zelig, pone un freno inaspettato alla carriera di Bruno Arena, che scompare gradualmente dalle scene per curare la propria salute. Bruno Arena era sposato con Rosy Marrone, madre dei suoi due figli, Lorenzo e Gianluca. La sua famiglia è rimasta al suo fianco per supportarlo nella malattia fino al giorno della sua morte.